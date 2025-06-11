屏東縣府買下閒置11年永達校地 與教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，還衍生債務等糾紛，8公頃校地最後由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可做為大學理工學院，讓屏東發展科技人才。縣長周春米說，永達校地規畫短中長期，全面盤點、修繕跟教育資源整合。

議員方一祥昨總質詢說，屏東縣有5所大專院校，但都沒有理工科系，屏東人才多外流，今年5月縣長宣布台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區。他建議，將永達荒廢校地提供給大學設置理工學院，留住人才。

周春米說，屏東兩所國立大學，屏科大有工學院、屏東大學有理學院，兩所大學沒有自我設限，屏科大開設半導體學程，也是跟台積電合作。屏東大學也與進駐屏科的廠商，人才訓練，也是半導體供應鏈，為屏東高科技產業努力。

關於永達校區利用，周春米說明指出，永達約8公頃校地，之前因債權人聲請查封學校土地，後來在教育部協助下，解除查封，可以順利進行土地承接。

周春米說，縣府3.1億元價款會分期給付，去年啟動永達校區盤點，裡面有建築物、地上物，建築物長久未利用，也有使用年限，會全盤清點，由城鄉處委託專業顧問公司，進入最後可行性評估。

周春米指出，依短中長期規畫，短期1到3年，取得土地後，現行土地使用管制規範，活化繼有空間、修繕，也跟教育資源整合。

周春米說，中長期4年到15年，全部校地辦理都市計畫檢討，縣府賦予這塊校地重要任務，迎來國科會大南方新矽谷推動方案，結合屏東科學園區與周邊產業發展，打造人才培育、實踐的示範基地。

她表示，不會僅限於某大學的學院，要發揮更大效益，除教育人才，提供高科技產業，或其他相關產業準備，讓地方更現代、更進步。