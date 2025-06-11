快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

聽新聞
0:00 / 0:00

流標3次 高雄前鎮漁港船員會館揭幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄前鎮漁港船員會館的旅館空間昨起對外營運，由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館的旅館空間昨起對外營運，由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌。記者徐白櫻／攝影

高雄前鎮漁港船員會館去年4月完工啟用，旅館住宿歷經3次流標，昨終於揭牌營運，3、4樓旅館共64間套房，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員，海景房可俯瞰港口景致，另設緊急避難中心，為颱風來襲的登陸船員提供安全庇護場所。

市長陳其邁說，前鎮漁港改造經費從4千萬元開始，最後往上加至80億元，打造遠東最具規模漁港，及符合人權保障標準的船員會館。市府每年將投入至少3百萬元，舉辦電影欣賞等各項家鄉文化活動照顧船員。

斥資5億元船員會館旅館空間營運不順，漁業署招商3次乏人問津，委託高雄區漁會又受限資格無法營運，最後經營權由逸泰國際公司拿下，昨由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。

一名住宿兩晚外籍船員說，住起來「舒適且安穩」，很高興台灣政府建造船員會館慰勞船員辛苦。

農業部次長黃昭欽說，船員會館的原址是風化且斑駁嚴重的老舊倉庫，所幸政府給予充裕經費新建會館。

逸泰國際會館說明，船員可享簽約優惠價，一般旅客平日雙人房1480元、4人房2380元。1、2樓設祈禱室、交誼廳、洗烘衣機，與桌球、籃球機等，另設緊急避難中心，讓漁工在颱風來臨時有休息空間。

高雄市 漁業署 外籍漁工 前鎮漁港

延伸閱讀

前鎮漁港船員會館啟用 陳其邁：這個難賺但重要

高雄前鎮漁港船員會館今起全面營運 陳其邁最感謝蘇貞昌

海大晚間畢典絢爛煙火祝福 2441位畢業生揚帆啟航

新蘭漁港紅燈塔美景成釣客垃圾場 民眾批：怎麼拍水照

相關新聞

屏東縣府買下閒置11年永達校地 與教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，還衍生債務等糾紛，8公頃校地最後由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可...

流標3次 高雄前鎮漁港船員會館揭幕

高雄前鎮漁港船員會館去年4月完工啟用，旅館住宿歷經3次流標，昨終於揭牌營運，3、4樓旅館共64間套房，3樓開放一般旅客、...

金門慶祝警察節加入新意 小警察體驗營吸睛

6月15日警察節的前夕，金門縣警察局今辦慶祝大會，會中頒獎表揚績優人員、破案有功員警。慶祝活動結合「小小警察體驗營」，孩...

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

金門縣金沙鎮浦邊附近一帶今日下午2點46分左右，傳出電桿異響，隨後下塘頭、后宅及浦邊等地共349戶停電，台電金門營業區處...

曹公新圳大量魚群暴斃飄惡臭 高雄環保局檢測水質無異常

高雄市仁武區曹公新圳仁雄橋河道，今天被民眾目擊發現大量魚群暴斃，飄出惡臭憂心汙染環境。環保局獲報派員稽查，初步檢測未發現...

前鎮漁港船員會館啟用 陳其邁：這個難賺但重要

高雄前鎮漁港船員會館今天啟用，高雄市長陳其邁說，感謝中央政府、漁會大力協助，「這是門很難賺錢的生意」，但照顧船員非常重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。