流標3次 高雄前鎮漁港船員會館揭幕

高雄前鎮漁港船員會館去年4月完工啟用，旅館住宿歷經3次流標，昨終於揭牌營運，3、4樓旅館共64間套房，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員，海景房可俯瞰港口景致，另設緊急避難中心，為颱風來襲的登陸船員提供安全庇護場所。

市長陳其邁說，前鎮漁港改造經費從4千萬元開始，最後往上加至80億元，打造遠東最具規模漁港，及符合人權保障標準的船員會館。市府每年將投入至少3百萬元，舉辦電影欣賞等各項家鄉文化活動照顧船員。

斥資5億元船員會館旅館空間營運不順，漁業署招商3次乏人問津，委託高雄區漁會又受限資格無法營運，最後經營權由逸泰國際公司拿下，昨由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。

一名住宿兩晚外籍船員說，住起來「舒適且安穩」，很高興台灣政府建造船員會館慰勞船員辛苦。

農業部次長黃昭欽說，船員會館的原址是風化且斑駁嚴重的老舊倉庫，所幸政府給予充裕經費新建會館。

逸泰國際會館說明，船員可享簽約優惠價，一般旅客平日雙人房1480元、4人房2380元。1、2樓設祈禱室、交誼廳、洗烘衣機，與桌球、籃球機等，另設緊急避難中心，讓漁工在颱風來臨時有休息空間。