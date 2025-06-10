馬祖莒光星光馬拉松600名已額滿 民宿一房難求

連江縣政府交旅局今天指出，將於9月13日舉行的第4屆馬祖莒光星光馬拉松，5日起開放報名，但至10日止600個名額已額滿，受限於民宿已一房難求，若有房源釋出，才考慮加開名額。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，「2025馬祖莒光星光馬拉松」為結合夜跑、星空與海島觀光體驗的路跑活動，今年為第4屆。5日開放網路報名後，報名平台短時間內湧入大量人潮，舉辦地莒光鄉東莒的民宿業者則反映，開放報名後訂房詢問電話沒停過，目前已一房難求。

交旅局透過新聞稿說明，莒光星光馬拉松分為21.7公里挑戰組與7.5公里樂活組，跑者將從東莒燈塔出發，途經神祕小海灣、大埔石刻與47據點觀景台，沿途可欣賞海岸日落、滿天星斗，體驗離島獨有自然景致。配套活動則包括星光晚宴與抽獎，是不少跑友口中的「年度最美路跑活動」。

交旅局指出，第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日起至11月16日止舉行，參與莒光星光馬拉松民眾，也可趁機一覽來自各國的藝術家創作。

交旅局說，受限於島上旅客容納量，若有房源釋出，將研議加開名額。若民眾仍想報名該賽事，可從莒光星光夜跑官方Facebook粉絲專頁，得知最新訊息。