聽新聞
0:00 / 0:00
金門慶祝警察節加入新意 小警察體驗營吸睛
6月15日警察節的前夕，金門縣警察局今辦慶祝大會，會中頒獎表揚績優人員、破案有功員警。慶祝活動結合「小小警察體驗營」，孩童換上迷你警察制服，體驗警察勤務日常，小朋友直呼新鮮有趣，也感受到人民保母辛勞。
慶祝活動由副縣長李文良主持，邀議長洪允典、多位議員及貴賓共襄盛舉，藉由頒獎表揚優秀人員，提升警察團隊榮譽感與向心力，也感謝警察同仁對金門治安的付出與努力。
會中頒發多項績優人員獎項，金城分局偵查佐黃柏翰獲警政署核定為機關模範警察殊榮，他去年成功偵破8起毒品案、查獲改造槍械與職業賭場，從警年資不到7年，表現相當出色，實至名歸。另有8名資深警察人員服務滿30年、2人滿10年，獲資深績優獎章肯定。
李文良說，感謝警察同仁長年守護地方治安，也叮嚀執勤時注意自身安全，攜手打造金門成為幸福、宜居的安全島嶼。
今年慶祝活動加入「小小警察體驗營」，讓孩童換上迷你警察制服，體驗警察勤務日常，現場也設有交通安全與婦幼宣導攤位、指紋辨識闖關、小型警用機車與裝備體驗等趣味活動，第九岸巡隊帶來緝毒犬表演與毒品查緝解說，吸引親子參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言