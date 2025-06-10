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金門慶祝警察節加入新意 小警察體驗營吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，大小波麗士與可愛緝毒犬合影，為警察節慶祝活動畫下溫馨句點。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，大小波麗士與可愛緝毒犬合影，為警察節慶祝活動畫下溫馨句點。記者蔡家蓁／攝影

6月15日警察節的前夕，金門縣警察局今辦慶祝大會，會中頒獎表揚績優人員、破案有功員警。慶祝活動結合「小小警察體驗營」，孩童換上迷你警察制服，體驗警察勤務日常，小朋友直呼新鮮有趣，也感受到人民保母辛勞。

慶祝活動由副縣長李文良主持，邀議長洪允典、多位議員及貴賓共襄盛舉，藉由頒獎表揚優秀人員，提升警察團隊榮譽感與向心力，也感謝警察同仁對金門治安的付出與努力。

會中頒發多項績優人員獎項，金城分局偵查佐黃柏翰獲警政署核定為機關模範警察殊榮，他去年成功偵破8起毒品案、查獲改造槍械與職業賭場，從警年資不到7年，表現相當出色，實至名歸。另有8名資深警察人員服務滿30年、2人滿10年，獲資深績優獎章肯定。

李文良說，感謝警察同仁長年守護地方治安，也叮嚀執勤時注意自身安全，攜手打造金門成為幸福、宜居的安全島嶼。

今年慶祝活動加入「小小警察體驗營」，讓孩童換上迷你警察制服，體驗警察勤務日常，現場也設有交通安全與婦幼宣導攤位、指紋辨識闖關、小型警用機車與裝備體驗等趣味活動，第九岸巡隊帶來緝毒犬表演與毒品查緝解說，吸引親子參與。

金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，活動安排小小警察體驗營，小朋友騎著迷你版警車，直說好玩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，活動安排小小警察體驗營，小朋友騎著迷你版警車，直說好玩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，活動安排小小警察體驗營，小朋友對員警示範槍枝使用充滿好奇。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，活動安排小小警察體驗營，小朋友對員警示範槍枝使用充滿好奇。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，主秘曾有慶（右）服務滿30年，獲副縣長李文良（中）表揚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，主秘曾有慶（右）服務滿30年，獲副縣長李文良（中）表揚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉慶祝大會，金門縣議長洪允典（中）表揚績優義勇警察人員副分隊長李錫瑜（右），左為警察局長黃壬聰。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉慶祝大會，金門縣議長洪允典（中）表揚績優義勇警察人員副分隊長李錫瑜（右），左為警察局長黃壬聰。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，警員張騰達（右）服務滿30年，表現績優，獲副縣長李文良（中）表揚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，警員張騰達（右）服務滿30年，表現績優，獲副縣長李文良（中）表揚。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察 親子 營隊

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