金門慶祝警察節加入新意 小警察體驗營吸睛

6月15日警察節的前夕，金門縣警察局今辦慶祝大會，會中頒獎表揚績優人員、破案有功員警。慶祝活動結合「小小警察體驗營」，孩童換上迷你警察制服，體驗警察勤務日常，小朋友直呼新鮮有趣，也感受到人民保母辛勞。

慶祝活動由副縣長李文良主持，邀議長洪允典、多位議員及貴賓共襄盛舉，藉由頒獎表揚優秀人員，提升警察團隊榮譽感與向心力，也感謝警察同仁對金門治安的付出與努力。

會中頒發多項績優人員獎項，金城分局偵查佐黃柏翰獲警政署核定為機關模範警察殊榮，他去年成功偵破8起毒品案、查獲改造槍械與職業賭場，從警年資不到7年，表現相當出色，實至名歸。另有8名資深警察人員服務滿30年、2人滿10年，獲資深績優獎章肯定。

李文良說，感謝警察同仁長年守護地方治安，也叮嚀執勤時注意自身安全，攜手打造金門成為幸福、宜居的安全島嶼。