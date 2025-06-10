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曹公新圳大量魚群暴斃飄惡臭 高雄環保局檢測水質無異常
高雄市仁武區曹公新圳仁雄橋河道，今天被民眾目擊發現大量魚群暴斃，飄出惡臭憂心汙染環境。環保局獲報派員稽查，初步檢測未發現水質異常，研判與連日來連續高溫有關，已通知清除打撈。
曹公新圳今天中午出現大量死魚漂浮，河川傳出陣陣臭味，當地社區居民說，這幾天聞到臭味，靠近河道看，大量魚屍遍布在河道上，從仁勇橋到仁雄橋至少綿延了約800公尺。
環保局表示，今日接獲民眾陳情，立即至河道檢測水質，除水溫35.8度較高外，其餘水質水色無異常，研判該河段應是基流量不足且水溫過高，溶氧量下降，造成魚群無法適應死亡，雖然未驗出明顯汙染源，後續也將針對上游事業加強汙染取締。
此外已通知水利局協助，預計下午展開河面死魚清除作業，以減少惡臭防止魚屍汙染擴散，民眾如再發現類似異常情況，盡速通報，協助維護環境品質。
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