前鎮漁港船員會館啟用 陳其邁：這個難賺但重要

高雄前鎮漁港船員會館今天啟用，高雄市長陳其邁說，感謝中央政府、漁會大力協助，「這是門很難賺錢的生意」，但照顧船員非常重要，高雄市政府會以具體行動作船員靠港時後盾。

前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，為提升漁港服務品質，曾3次流標的船員會館由農業部漁業署編列新台幣4.05億元建置，3、4樓旅館由逸泰國際會館經營。

開幕活動包括陳其邁、農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城、中華民國全國漁會理事長謝龍隱、高雄區漁會理事長黃一茂、美國在台協會高雄分處與駐台北印尼經濟貿易代表處等代表出席。

黃昭欽表示，改造後的前鎮漁港真的不同，相信大家已有點難想像2年前長什麼樣。前鎮漁港每年大量外籍船員隨船返港卸魚、整補，船員會館將改善外籍船員返港期間生活條件。

據農業部統計，前鎮漁港每年超過9000人次外籍船員隨船返港卸魚及整補，占全國外籍船員人數約6成。

陳其邁表示，船員會館、前鎮漁港多功能水產品運銷中心是大家一起努力成果，尤其感謝前行政院長蘇貞昌大力支持、不斷增加經費，打造最具規模、符合國際衛生標準及船員人權保障的會館，保障遠洋漁民相關人權與生活支持。

他說，台灣遠洋漁業排名世界前3，年產值近300億元，前鎮漁港是遠東地區最具規模遠洋漁業中心，須符合各最高標準，現在硬體到位，軟體也很重要，高市府未來每年要投入超過300萬元在船員會館各項文康活動生活。

船員會館1樓設便利商店與餐飲店；2樓有淋浴間、撞球間、桌球室、祈禱室及Wi-Fi等免費設施；3、4樓旅館提供60間雙人房與4間四人房。目前平日雙人房價每晚1480元、4人房2380元。