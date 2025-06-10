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台電認了高雄旗津大停電是設化老舊 更新工程月底完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台電說明，昨天旗津停電事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞，一小時內完成全區復電。圖／立委賴瑞隆服務處提供
台電說明，昨天旗津停電事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞，一小時內完成全區復電。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄旗津區8932戶昨日一度停電台電公司今向立委賴瑞隆說明，旗津停電事故是因為變電所裸露匯流排設備老化損壞引起，變電所設備汰換與屋內化工程預計6月25日完成，屆時匯流排將全面室內化，降低因異物或高溫影響造成的跳電風險，提高供電穩定性。

高雄近期發生多起停電，立委賴瑞隆今天邀請台電公司副總經理陳銘樹說明改善措施。

陳銘樹表示，高雄市變電所設施全面汰換，已陸續將變電所裸露匯流排設備改為室內氣封絕緣開關設備，梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖等地變電所已完成，旗津變電所預計6月25日完工。

陳銘樹強調，完工後可加強系統轉供能力，加速布建饋線自動化，有效協助事故發生轉供和應變能力。

賴瑞隆指出，2020年10月，高雄發生多起停電事件，為減少異物造成故障，時任經濟部長王美花依據經濟委員會主決議投入20億元，推動電網擴充強化更新及變電所屋內化等工程，單一設備增加一組可互相備援，希望台電加快各項設備汰換速度，發電大城才能更穩定供電。

高雄近日多次停電，立委賴瑞隆邀請台電公司人員進行說明。圖／立委賴瑞隆服務處提供
高雄近日多次停電，立委賴瑞隆邀請台電公司人員進行說明。圖／立委賴瑞隆服務處提供

賴瑞隆 台電 停電

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