高市大寮81期忠義段公辦都更案 即起受理申請

屏東市歸來的糕點師陳義恭10年前回鄉開了一家烘焙坊，原本單純開店賣麵包，5年前因緣際會下接觸「宴王點心」行業，如今他將此做為專職，研發出超過百種點心，因外型多樣可愛、用料實在，生意愈做愈順利，訂單滿滿。

2025-06-10 13:30