快訊

酒店女遭丟大海亡 兇嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

高市大寮81期忠義段公辦都更案 即起受理申請

中央社／ 高雄10日電

高雄市都發局今天表示，大寮81期忠義段51地號都更案啟動2次招商，截至9月4日止受理申請。預估投資開發規模約新台幣30億元，此次招商將加速推動大寮區域轉型。

高市府公告大寮81期忠義段51地號都更案啟動第2次招商，為吸引優質開發團隊參與，市府優化招商條件，包括允許最多3家業者組成聯盟共同投標，委託3家專業估價師評估市場行情，延續共負比彈性試算機制。

市府也增設品質門檻，要求取得綠建築銀級、智慧建築合格級、無障礙建築與耐震標章。該案投標受理申請至9月4日止。

副市長林欽榮表示，此案基地緊鄰鳳林四路，距捷運橘線大寮站10分鐘車程，可串聯台88線快速道路，未來還能銜接規劃中的國道7號。

都發局長吳文彥指出，此案基地位於鳳林四路與平等路交會處，周邊有2座特色公園，區位條件優越，生活機能成熟，具高度開發潛力。

都發局今天透過新聞稿說明，該案基地面積約0.83公頃，現為住宅區，容積率200%，預估投資開發規模約30億元，臨路側將退縮5米，打造友善人行空間，提升街廓品質。

都更 綠建築

延伸閱讀

高市設電圍網防猴補助 申請期限至6月底

高市拍片宣導非號誌化路口安全 教導停慢觀念

高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

晶心科搶5G O-RAN商機

相關新聞

屏東糕點師轉型做「宴王點心」 研發逾百種糕餅獻神明

屏東市歸來的糕點師陳義恭10年前回鄉開了一家烘焙坊，原本單純開店賣麵包，5年前因緣際會下接觸「宴王點心」行業，如今他將此做為專職，研發出超過百種點心，因外型多樣可愛、用料實在，生意愈做愈順利，訂單滿滿。

【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

高雄火車站周邊今天一早停電，造成三民區321戶無電可用，住戶一早被熱醒，抱怨不斷；其實，高雄一月內已停電7次，昨天旗津大...

屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，於大鵬灣國際休閒特區擺設100組各式攤商，並有演出及海洋煙火，...

台積電高雄廠新設國1聯絡道 高楠公路1003巷便道先開工

台積電進駐高雄楠梓科學園區，高楠公路1003巷為園區通往台1線重要道路，大量車流釀道路阻塞，中央和高雄市府也編列156億...

高雄市民或商家夏季節電有獎勵！總獎金60萬元

6月起進入夏季電價，高市府經發局首辦節電競賽，今天宣布，凡在今年購買一級能源效率電器產品如冷氣、冰箱、除濕機、飲水機或電...

高雄30天停電7次！高雄車站清晨再爆停電 民眾全熱醒

高雄火車站周邊今早5點10分發生停電，造成三民區復興一路、建國二路、長明街一帶共321戶無電可用，台電獲報後查修，判斷為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。