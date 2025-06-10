高雄市節電競賽總獎勵金60萬 邀民眾商家響應

為推動節電永續，高雄市經發局舉辦首屆「114年度高雄市節電競賽」，總獎勵金達60萬元。經發局表示，今年有購買一級能源效率電器，且5至7月用電量低於去年同期，就符合競賽資格。

經發局今天透過新聞稿表示，為鼓勵全民節電、落實節能永續，今年續推節能行動，並舉辦節電競賽，邀請營業商家、市民參與節能挑戰，只要今年度有購買一級能源效率電器產品，並於本年度5至7月用電量低於去年同期，依節電比率最高者獲勝。

經發局長廖泰翔表示，節能永續不單單是大型企業、希望市民、民生店家也可以發揮影響力，從居家家電購買、日常用電習慣到商家營業方式等，一點點行動都足以帶給環境更好的改變。

廖泰翔說明，為了讓節能觀念深入每一個家庭與店家，今年創新舉辦節電競賽，分為「家戶組」與「商家組」，民眾只要在今年購買一級能效的家電產品，如冷氣、冰箱或除溼機等即可參加競賽，於5至7月期間成功降低用電量者，就有機會獲得高額獎勵金。

此外，活動設計多項獎勵方案，其中家戶組最高可獲得8000元禮券，商家組最高則為1萬元，前4獎共有136個獎項，還有216名5獎的500元禮券。在活動期間有將老舊冷氣或冰箱汰換成一級能效者，可參加80名汰換家電鼓勵獎抽獎活動。活動報名至8月29日止，10月3日公布得獎名單，預計於10月13至17日舉辦領獎活動。