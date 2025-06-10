高雄前鎮漁港船員會館今起全面營運 陳其邁最感謝蘇貞昌

高雄前鎮漁港船員會館去年4月完工啟用，旅館住宿空間歷經三次流標，今天終於揭牌營運，3、4樓旅館共64間套房，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致，另設緊急避難中心，為颱風來襲的登陸船員提供安全庇護場所。

市長陳其邁啟用典禮上提及「今天最感謝蘇貞昌院長」，因為有他一路支持才讓前鎮漁港改造經費從4千萬元開始，最後往上加至80億元，打造遠東最具規模又合乎衛生標準的漁港，及符合人權保障標準的船員會館；以後市府每年至少投入300萬元，舉辦電影欣賞、文康或各項家鄉文化活動照顧船員。

斥資5億元的船員會館旅館空間營運不順，漁業署招商三次乏人問津，委託高雄區漁會又受限資格無法營運，最後經營權由逸泰國際公司拿下，今早由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。

啟用典禮上，一名住宿兩晚的外籍船員分享說，他覺得住起來「舒適且安穩」，很高興台灣政府建造美麗的船員會館來慰勞船員辛苦。

農業部次長黃昭欽指出，前鎮漁港這兩年的變化很大，船員會館的原址是一座風化且斑駁嚴重的老舊倉庫，所幸政府給予充裕經費新建會館；他看過很多船員中心，前鎮可說是世界排名第一，無論設施或設計都是漁業署員工用心打造出來的成果。

市長陳其邁說，他擔任行政院副院長時兼任國家人權委員會召集人，每次會議，不管歐盟或美國，台灣都被求改善船員居住與生活，所幸在蘇院長一聲令下，船員會館列為改革核心，非常不簡單；漁港改造過程艱辛，一度被誤解為何要花這麼多錢，其實北農也花費200億元以上，前鎮作為全球前三名的遠洋漁業中心，當然須符合最高標準 。