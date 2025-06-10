快訊

酒店女遭丟大海亡 兇嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

高雄前鎮漁港船員會館今起全面營運 陳其邁最感謝蘇貞昌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前鎮漁港船員會館去年4月啟用，旅館空間今天起正式營運，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館去年4月啟用，旅館空間今天起正式營運，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致。記者徐白櫻／攝影

高雄前鎮漁港船員會館去年4月完工啟用，旅館住宿空間歷經三次流標，今天終於揭牌營運，3、4樓旅館共64間套房，3樓開放一般旅客、4樓保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致，另設緊急避難中心，為颱風來襲的登陸船員提供安全庇護場所。

市長陳其邁啟用典禮上提及「今天最感謝蘇貞昌院長」，因為有他一路支持才讓前鎮漁港改造經費從4千萬元開始，最後往上加至80億元，打造遠東最具規模又合乎衛生標準的漁港，及符合人權保障標準的船員會館；以後市府每年至少投入300萬元，舉辦電影欣賞、文康或各項家鄉文化活動照顧船員。

斥資5億元的船員會館旅館空間營運不順，漁業署招商三次乏人問津，委託高雄區漁會又受限資格無法營運，最後經營權由逸泰國際公司拿下，今早由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。

啟用典禮上，一名住宿兩晚的外籍船員分享說，他覺得住起來「舒適且安穩」，很高興台灣政府建造美麗的船員會館來慰勞船員辛苦。

農業部次長黃昭欽指出，前鎮漁港這兩年的變化很大，船員會館的原址是一座風化且斑駁嚴重的老舊倉庫，所幸政府給予充裕經費新建會館；他看過很多船員中心，前鎮可說是世界排名第一，無論設施或設計都是漁業署員工用心打造出來的成果。

市長陳其邁說，他擔任行政院副院長時兼任國家人權委員會召集人，每次會議，不管歐盟或美國，台灣都被求改善船員居住與生活，所幸在蘇院長一聲令下，船員會館列為改革核心，非常不簡單；漁港改造過程艱辛，一度被誤解為何要花這麼多錢，其實北農也花費200億元以上，前鎮作為全球前三名的遠洋漁業中心，當然須符合最高標準 。

逸泰國際會館說明，船員會館共64 間套房，3樓可以接受一般旅客住宿，4樓則為船員專屬空間，船員可享簽約優惠價，一般旅客平日雙人房1480元、四人房2380元。1、2樓設置祈禱室、交誼廳、洗烘衣機，以及桌球、籃球機等休閒設施，另設緊急避難中心，讓漁工在颱風來臨時有安心休息空間。

高雄前鎮漁港船員會館斥資約5億元興建，1、2樓去年已啟用，3樓及4樓的旅館區今天才開始營運。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館斥資約5億元興建，1、2樓去年已啟用，3樓及4樓的旅館區今天才開始營運。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館去年完工啟用，3樓開放一般旅客住宿，4樓全部保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館去年完工啟用，3樓開放一般旅客住宿，4樓全部保留給船員使用，海景房可俯瞰港口景致。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館的旅館空間今天正式對外營運，今早由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館的旅館空間今天正式對外營運，今早由農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會理事長黃一茂等人揭牌啟用。記者徐白櫻／攝影

漁業署 住宿

延伸閱讀

【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

COVID-19疫情升溫 高市府公布3大防疫主軸

感冒缺席海安12號演習 高雄市長陳其邁：昨天咳不停

韓團TWICE高雄開唱傳14萬房價 陳其邁允諾：穩定房價嚴格把關

相關新聞

屏東糕點師轉型做「宴王點心」 研發逾百種糕餅獻神明

屏東市歸來的糕點師陳義恭10年前回鄉開了一家烘焙坊，原本單純開店賣麵包，5年前因緣際會下接觸「宴王點心」行業，如今他將此做為專職，研發出超過百種點心，因外型多樣可愛、用料實在，生意愈做愈順利，訂單滿滿。

【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

高雄火車站周邊今天一早停電，造成三民區321戶無電可用，住戶一早被熱醒，抱怨不斷；其實，高雄一月內已停電7次，昨天旗津大...

屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，於大鵬灣國際休閒特區擺設100組各式攤商，並有演出及海洋煙火，...

台積電高雄廠新設國1聯絡道 高楠公路1003巷便道先開工

台積電進駐高雄楠梓科學園區，高楠公路1003巷為園區通往台1線重要道路，大量車流釀道路阻塞，中央和高雄市府也編列156億...

高雄市民或商家夏季節電有獎勵！總獎金60萬元

6月起進入夏季電價，高市府經發局首辦節電競賽，今天宣布，凡在今年購買一級能源效率電器產品如冷氣、冰箱、除濕機、飲水機或電...

高雄30天停電7次！高雄車站清晨再爆停電 民眾全熱醒

高雄火車站周邊今早5點10分發生停電，造成三民區復興一路、建國二路、長明街一帶共321戶無電可用，台電獲報後查修，判斷為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。