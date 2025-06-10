【重磅快評】旗津人求救雙賴 陳其邁為何被晾一旁？

高雄火車站周邊今天一早停電，造成三民區321戶無電可用，住戶一早被熱醒，抱怨不斷；其實，高雄一月內已停電7次，昨天旗津大停電， 高溫讓人吃不消，有網友向總統賴清德、立委賴瑞隆喊救命，稱「你最愛的選民要融化了」，反把自豪發電六都第一名的高雄市長陳其邁晾在一旁，還真是有點玄機。

高雄火車站周邊停電，台電查修後判斷為地下電纜故障；昨天上午旗津二次變電所因匯流排電壓量測設備故障停電，造成旗津區8932戶停電，住戶、旅客哀嚎「快熱瘋了」，有網友表示「當缺電成為日常，久了就習慣了」，更有網友留言「賴清德救命、賴瑞隆救命，你最愛的選民要融化了」，反映當地人對停電的強烈不滿。

其實，高雄不只這兩天連續停電，過去30天來已經停電7次。包括5月9日高鐵捷運及科技園區跳電、5月15日左營區停電、5月18日鹽埕區深夜停電 、5月19日苓雅區停電、5月24日三多商圈停電、6月7日左營區停電，停電頻率不謂不高，難怪有網友自嘲「久了就習慣了」。只是還沒有進入盛夏，時不時就停電，道難高雄已進入「分區停電」的模式？

耐人尋味的是，有旗津停電時，有網友受不了停電而向總統賴清德、立委賴瑞隆求救，還說「你最愛的選民要融化了」，用詞感性又帶辛辣，不免讓人引發聯想。

回顧雙賴在旗津的選舉得票，賴瑞隆選立委在旗津拿下11,445票，得票率64.71 %，要說選民愛賴瑞隆，並不過分；賴清德在「三腳督」的選戰中也拿下8702票，得票率57.16%，比整體得票40%多出17個百分點，也稱得上是旗津人的最愛。但雙賴和陳其邁相比還是稍有遜色，陳其邁在市長選舉中囊括9064票，得票率66.6%，比賴瑞隆更出色。

既然如此，網友怎麼不向陳其邁求救？研判其中原因可能與核三2號機除役後陳其邁的相關言行有關。台電為填補電力缺口，啟動無操作許可的興達發電廠3、4號燃煤機組，連除役的大林電廠也上陣發電，台中市長盧秀燕為了中火全火力全開槓上中央，陳其邁則只說這些機組如果發電超過720小時，就會開罰，還說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應，不應南電北送，犧牲高雄」。結果卻是高雄的電很多，市民卻得隨時擔心停電，陳其邁是不是搞錯重點？

陳其邁不對台電說重話，逼使高雄市議會不得不扮起黑臉，在碳預算審查時作成附帶決議，規範台電啟用緊急備用電力設施的要件、流程，並責成市府要向台電要求已除役之興達1、2號機組及大林5號機組立即拆除。

陳其邁後來有沒有真的向台電要求拆除除役燃煤機組？不得而知，但想當然爾，陳其邁早已站隊民進黨非核家園，絕無可能會對努力燒煤發電填補電力缺口的台電提出拆除除役燃煤機組要求。

陳其邁自豪高雄的電力自給自足，還有33％的電可以供應外縣市。但他也當過行政院副院長，很清楚蔡英文時期，政府宣示10年投入5645億強化電網韌性，賴清德上台後還說要提早4年完成，如今陳其邁當了地方父母官，卻連最基本的電網都不敢要求台電做到位，難怪市民不向陳其邁求救了。