聽新聞
0:00 / 0:00
屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出
屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，於大鵬灣國際休閒特區擺設100組各式攤商，並有演出及海洋煙火，民眾可享受美食、啤酒感受夏夜晚風和美麗夕陽。21日則是經典之夜，將邀請陳美鳳、南方二重唱、趙詠華等人演唱。
縣府傳播暨國際事務處表示，去年舉辦的「海洋市集」獲得民眾熱烈迴響，今年與「朋來市集」及在地的「大鵬灣觀光產業聯盟」合作，推出100組各式攤商，有各式風格飲品、創意手作甜點、東港在地特色商品等。
舞台演出則有「local天團」玖壹壹、大成 DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ-坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治等藝人。周邊也設計有日式鳥居造型的入口意象，還有日式節慶和滿載漁船元素，民眾可到此打卡。
傳播處表示，現場消費滿額600元可獲得一次韓式拍貼，或者參加海派套圈圈的活動，另外還有結合食魚教育的「旗魚黑輪DIY」手作體驗，還有特技雜耍秀及火舞演出。
21日經典之夜，將由陳美鳳、南方二重唱、趙詠華、陳艾湄、周子寒等歌手上台演出，活動資訊可至黑鮪季活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言