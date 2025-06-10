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屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東黑鮪魚文化觀光季第一鮪。本報資料照
屏東黑鮪魚文化觀光季第一鮪。本報資料照

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，於大鵬灣國際休閒特區擺設100組各式攤商，並有演出及海洋煙火，民眾可享受美食、啤酒感受夏夜晚風和美麗夕陽。21日則是經典之夜，將邀請陳美鳳、南方二重唱、趙詠華等人演唱。

縣府傳播暨國際事務處表示，去年舉辦的「海洋市集」獲得民眾熱烈迴響，今年與「朋來市集」及在地的「大鵬灣觀光產業聯盟」合作，推出100組各式攤商，有各式風格飲品、創意手作甜點、東港在地特色商品等。

舞台演出則有「local天團」玖壹壹、大成 DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ-坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治等藝人。周邊也設計有日式鳥居造型的入口意象，還有日式節慶和滿載漁船元素，民眾可到此打卡。

傳播處表示，現場消費滿額600元可獲得一次韓式拍貼，或者參加海派套圈圈的活動，另外還有結合食魚教育的「旗魚黑輪DIY」手作體驗，還有特技雜耍秀及火舞演出。

21日經典之夜，將由陳美鳳、南方二重唱、趙詠華、陳艾湄、周子寒等歌手上台演出，活動資訊可至黑鮪季活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，邀請大成 DACHENG等演出。圖／縣府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，邀請大成 DACHENG等演出。圖／縣府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，邀請玖壹壹等演出。圖／縣府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，邀請玖壹壹等演出。圖／縣府提供

攤商 屏東縣政府 大鵬灣

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