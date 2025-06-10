屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6月14、15日舉辦「大鮪市集」，於大鵬灣國際休閒特區擺設100組各式攤商，並有演出及海洋煙火，民眾可享受美食、啤酒感受夏夜晚風和美麗夕陽。21日則是經典之夜，將邀請陳美鳳、南方二重唱、趙詠華等人演唱。

縣府傳播暨國際事務處表示，去年舉辦的「海洋市集」獲得民眾熱烈迴響，今年與「朋來市集」及在地的「大鵬灣觀光產業聯盟」合作，推出100組各式攤商，有各式風格飲品、創意手作甜點、東港在地特色商品等。

舞台演出則有「local天團」玖壹壹、大成 DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ-坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治等藝人。周邊也設計有日式鳥居造型的入口意象，還有日式節慶和滿載漁船元素，民眾可到此打卡。

傳播處表示，現場消費滿額600元可獲得一次韓式拍貼，或者參加海派套圈圈的活動，另外還有結合食魚教育的「旗魚黑輪DIY」手作體驗，還有特技雜耍秀及火舞演出。