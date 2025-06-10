高雄港第三船渠遊艇碼頭將啟用 即日起受理申請
高雄遊艇魅力再升級，為響應行政院「向海致敬」與交通部航港局「遊艇泊區整體發展計畫」，高雄市政府海洋局在高雄流行音樂中心旁積極建設全新遊艇碼頭，備受期待的高雄港第三船渠遊艇碼頭第一階段預計在今年7月正式營運，誠摯邀請遊艇愛好者搶先登記，歡迎踴躍申請。
高市海洋局石慶豐局長表示，為營造遊艇友善停泊環境，海洋局積極推動高雄市遊艇泊區相關建設，其中，第三船渠遊艇碼頭的興建，擴展了本市的遊艇停泊容量，且第三船渠遊艇碼頭擁有絕佳地理位置，不僅交通便利，更緊鄰亞洲新灣區、駁二藝術特區與高雄流行音樂中心等眾多熱門景點，下船就能立刻感受港都的藝文與潮流脈動，成為南台灣最受矚目的遊艇席位新據點。
石慶豐指出，第三船渠遊艇碼頭泊位開放42呎以下之遊艇或帆船停泊，將有30席提供遊艇申請停泊，其餘席位則提供給臨時停泊、公務船及參與領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫之企業申請使用。
海洋局期望藉由「親海、用海、知海」理念，培養更多民眾對海洋休閒運動的興趣，提升遊艇使用率與產業能見度，讓遊艇活動真正成為市民日常休閒的一部份，進而活絡周邊服務產業，培養海洋休閒運動人才，提升高雄的遊艇事業與產業經濟。
海洋局未來將持續推動遊艇產業發展，讓民眾與來訪旅客都能更親近海洋，享受高雄海洋城市的美好生活。
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