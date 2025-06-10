台積電高雄廠新設國1聯絡道 高楠公路1003巷便道先開工

台積電進駐高雄楠梓科學園區，高楠公路1003巷為園區通往台1線重要道路，大量車流釀道路阻塞，中央和高雄市府也編列156億新設「國道一號園區匝道聯絡道」，疏導車流。日前高楠公路1003巷的便道工程已先開工，將拓寬為30公尺道路，完工即會封閉中央既有道路，進行聯絡道工程，預計2028年底通車。

楠梓產業園區東側興建國道一號園區匝道聯絡道，完工後車輛可直接從國一進入楠梓園區，行政院去年4月核定後，由高公局辦理工程設計發包及用地取得，總經費156億，聯絡道位於高楠公路1003巷，為使聯絡道施工時能維持高楠公路1003巷通行不間斷，高市工務局先行斥資4500萬元辦理便道工程，已於近期開工。

新工處表示，高楠公路1003巷為楠梓園區通往台一線重要連接道路，現況約7至10公尺寬，未來聯絡道工程完成後將拓寬為30公尺道路，除了設置快、慢車道外，並增加人行道，此外，煉油廠前平交道亦將一併拓寬，使楠梓地區交通更加便利，進一步提升行人通行安全，聯絡道力拚於民國114年底完工。