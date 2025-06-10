高雄市民或商家夏季節電有獎勵！總獎金60萬元
6月起進入夏季電價，高市府經發局首辦節電競賽，今天宣布，凡在今年購買一級能源效率電器產品如冷氣、冰箱、除濕機、飲水機或電鍋等家電，並於5月至7月用電量低於去年同期者，依節電比率最高者獲勝，總獎勵金合計60萬元。
節電競賽分為「家戶組」與「商家組」，其中家戶組必須設籍高雄市，用電總類為「表燈非營業用」，當期用電度數至少120度；商店組也必須市高雄市店家，當期用電度數至少330度。
經發局說明，家戶組最高可獲得8千元禮券（5名），商家組最高則為1萬元（5名），前四獎共計有136個獎項，還有216名五獎可獲得500元禮券。另為鼓勵市民朋友與店家汰換家電，凡於活動期間有汰換老舊冷氣或冰箱為一級能效者，將抽出80名頒發汰換家電鼓勵獎。
經發局長廖泰翔表示，今年創新舉辦節電競賽分「家戶組」與「商家組」，民眾只要在今年購買一級能效的家電產品，如冷氣、冰箱或除溼機等即可參加競賽，節能永續不只是企業或政府目標，市民或民生店家也可以發揮節電力量。
經發局補充，活動報名至2025年8月29日止，10月3日公布得獎名單，並於10月13日至17日辦理領獎。詳情可前往「高雄省電A咖」臉書粉絲專頁或「高雄淨零與綠能資訊整合平台」查詢，還可加入LINE活動官方帳號掌握即時訊息，或電洽07-3368333轉5118，
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