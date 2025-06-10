高雄30天停電7次！高雄車站清晨再爆停電 民眾全熱醒
高雄火車站周邊今早5點10分發生停電，造成三民區復興一路、建國二路、長明街一帶共321戶無電可用，台電獲報後查修，判斷為地下電纜故障，經隔離故障區間後，已於早上6點43分全數復電，但因正值夏季用電高峰，許多住戶一早被熱醒，抱怨不斷。
而高雄近日已發生多起停電事故，旗津二次變電所於昨日接近中午10時50分因匯流排電壓量測設備故障造成停電，住戶、旅客全部哀嚎「我快熱瘋了」、「旗津大停電，泡完海水上岸沒水清洗，到了餐廳，沒冷氣沒風扇，老闆揮汗如雨作業」，此次共計造成旗津區8932戶停電。
立委柯志恩也在臉書發文批，「30天內高雄停了7次，除了設備故障，有無又是哪隻小動物造成的呢？現在還未進入用電高峰的炎夏，但之後呢？」包括5月9日高鐵捷運及科技園區跳電、5月15日左營區停電、5月18日鹽埕區深夜停電 、5月19日苓雅區停電、5月24日三多商圈停電、6月7日左營區停電，造成民眾極為不便。
網友無奈留言表示「高雄人不怕熱」、「當缺電成為日常，久了就習慣了」、「停電頻率只會越來越高，電費越來越貴」、「剛進六月而已，先來個旗津大停電先漲，再來停電，這台電真的好棒棒，這次不知道要停多久，又遇到中午時間，厭煩」。
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