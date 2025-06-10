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暑假將屆屏東超前部署登革熱NS1快篩點 建構社區防護網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局教導農民容器要加蓋或倒置，避免孳生病媒蚊。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局教導農民容器要加蓋或倒置，避免孳生病媒蚊。圖／屏東縣府衛生局提供

時序進入登革熱好發季節，近期高溫多雨，環境條件極為有利病媒蚊孳生，因應暑假出遊潮，屏東縣政府衛生局超前部署，轄內「登革熱NS1快速診斷試劑」配置醫療院所擴增為172家，輔助醫師快速診斷與及早通報，建構社區防護網，有效阻斷疫情傳播鏈。

屏東縣府衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年6月3日，全國累計69例登革熱境外移入病例，其中屏東縣有3例，感染來源皆是東南亞國家，疫情風險不容輕忽。

衛生局表示，有鑑於登革熱早期症狀發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等，與新冠及流感高度相似，極易被誤判或延誤診斷，醫療院所透過NS1快篩輔助診斷，可供衛生單位快速掌握疑似個案，及早介入防治，阻斷社區傳播鏈。

衛生局提醒，暑假將至，民眾外出旅遊頻繁，戶外活動建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可有效成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬；若曾前往登革熱流行地區，返國後兩周內出現疑似症狀（如發燒、後眼窩痛、紅疹等），務必盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，以利醫師早期診斷與通報，降低社區傳播風險。也

衛生局表示，也請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，爭取防疫黃金時機。

衛生局呼籲，環境清理是防治登革熱不可或缺的一環，平時應定期落實「巡、倒、清、刷」，「巡」視住家周邊積水容器、「倒」除積水不留死角、「清」除不必要廢棄物、「刷」洗容器內壁清除蟲卵；落實戶內外孳生源清除工作，切莫讓登革熱「叮」上。

相關登革熱及NS1快篩配置院所資訊可至屏東縣政府衛生局網站（https://reurl.cc/6vqyxZ）查詢，或撥08-7380208防疫專線洽詢。

民眾參與登革熱NS1快篩檢驗。圖／屏東縣府衛生局提供
民眾參與登革熱NS1快篩檢驗。圖／屏東縣府衛生局提供

衛生局 登革熱 屏東縣政府

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