BP、TWICE接力開唱 高雄掀訂房潮

高雄世運主場館今年10月起由韓國女子天團BLACKPINK、TWICE接力演出，湧現訂房潮，搶房亂象。有歌迷發現五星級酒店出現14萬元高價，業者解釋是住宿2晚，絕無哄抬。市長陳其邁昨承諾，演唱會期間務必會穩定房價。

韓國BP兩年前首度唱進世運主場館，今年二度來台，粉絲引頸企盼，高市觀光局預估， BP在10月登台，11月周子瑜所屬TWICE開唱，每場演唱會人數上看4、5萬人，預估為高雄帶來可觀經濟效益。

TWICE出道10年首度來台開演唱會，行程公布後，網友搶票、搶訂房，卻發現房價竟都數萬元起跳，其中萬豪酒店為14萬2110元，驚訝太誇張。萬豪酒店說明，網友貼文內容不盡完整，據查14萬是連續住宿2晚、每晚3間行政家庭套房的價格，平均每間房價約2萬3685元，未高於行政家庭套房定價5萬5440元，絕無哄抬。

承億酒店指出，11月22日TWICE恰巧與伍佰演唱會同日登場，訂房需求明顯上升，天團BP首日住房率已高達96.63%，幾近滿房。

觀光局說，2023年起累計稽查2468家次，裁罰390件。今年針對飯店旅館及民宿稽查151家次，近2個月也加強稽查，未發現違規哄抬房價。另國際觀光飯店屬交通部觀光署管理，一旦接獲檢舉，立即轉知觀光署查處。

陳其邁昨承諾，將與高雄市旅館商業同業公會協調，務必在演唱會期間穩定房價。年底還有多場演唱會，將請觀光局嚴加查核飯店房價，也請消保官嚴格把關。