電網防範獼猴 高市補助農友

高雄山區常見獼猴、山豬常闖入果園破壞，曾有農民損失上百斤芒果，高市府補助農民申裝電網，最高23萬元，今年迄今18件提出申請，高於去年11件，有農民說，試過聲音、炮竹等方式驅趕，發現電圍網最有效，猴子被電到後就不敢接近。

高市農業局長姚志旺表示，今年迄今有18件申請，高於去年11件，政府補助四分之三費用，農民負擔四分之一，補助範圍最高2公頃，補助金額最高23萬元，6月底前可向當地公所洽詢，經費有限、錯過要等明年。

每到芒果、芭樂和香蕉採收季節，常見獼猴等「不速之客」，趕走了又來，讓果農困擾不已；六龜區農民張淑瓊說，未申請安裝電圍網時，每次獼猴一來就損失上百斤芒果，一年的付出等於白費，因此天未亮就要到果園看顧，無法安穩睡覺。

杉林區農民蘇瑞華表示，為防獼猴及野生動物，試過聲音、炮竹驅趕，使用炮竹時又十分擔心引起火災，最後發現還是電圍網最有效，也能有效阻擋山豬等野生動物侵入，降低損失。

旗山農民林陳清梅表示，電圍網是通過加裝「電牧器」，應用像電蚊拍「高電壓、低電流」的原理瞬間放電，讓野生動物碰觸時產生痛感，卻不致致命。