聽新聞
0:00 / 0:00

電網防範獼猴 高市補助農友

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市農業局補助農民裝設電圍網，是目前最有效的獼猴防治方式，農民可在6月底前向當地公所提出申請。圖／高雄市農業局提供 宋原彰
高雄市農業局補助農民裝設電圍網，是目前最有效的獼猴防治方式，農民可在6月底前向當地公所提出申請。圖／高雄市農業局提供 宋原彰

高雄山區常見獼猴、山豬常闖入果園破壞，曾有農民損失上百斤芒果，高市府補助農民申裝電網，最高23萬元，今年迄今18件提出申請，高於去年11件，有農民說，試過聲音、炮竹等方式驅趕，發現電圍網最有效，猴子被電到後就不敢接近。

高市農業局長姚志旺表示，今年迄今有18件申請，高於去年11件，政府補助四分之三費用，農民負擔四分之一，補助範圍最高2公頃，補助金額最高23萬元，6月底前可向當地公所洽詢，經費有限、錯過要等明年。

每到芒果、芭樂和香蕉採收季節，常見獼猴等「不速之客」，趕走了又來，讓果農困擾不已；六龜區農民張淑瓊說，未申請安裝電圍網時，每次獼猴一來就損失上百斤芒果，一年的付出等於白費，因此天未亮就要到果園看顧，無法安穩睡覺。

杉林區農民蘇瑞華表示，為防獼猴及野生動物，試過聲音、炮竹驅趕，使用炮竹時又十分擔心引起火災，最後發現還是電圍網最有效，也能有效阻擋山豬等野生動物侵入，降低損失。

旗山農民林陳清梅表示，電圍網是通過加裝「電牧器」，應用像電蚊拍「高電壓、低電流」的原理瞬間放電，讓野生動物碰觸時產生痛感，卻不致致命。

高雄市 農民 芒果 台灣獼猴

延伸閱讀

防獼猴破壞果園 高市補助農民「安裝電網」最高23萬

高市設電圍網防猴補助 申請期限至6月底

芒果控衝一波！ 「芒果系列美食」大集合 星巴克星沁爽升級、亞尼克生乳裸派、全聯銅板價甜點 一次滿足

高市拍片宣導非號誌化路口安全 教導停慢觀念

相關新聞

BP、TWICE接力開唱 高雄掀訂房潮

高雄世運主場館今年10月起由韓國女子天團BLACKPINK、TWICE接力演出，湧現訂房潮，搶房亂象。有歌迷發現五星級酒...

電網防範獼猴 高市補助農友

高雄山區常見獼猴、山豬常闖入果園破壞，曾有農民損失上百斤芒果，高市府補助農民申裝電網，最高23萬元，今年迄今18件提出申...

才咬傷柴犬…屏東惡霸犬遭沒入 飼主竟鑽漏洞領養又惹禍

屏東縣林姓女飼主養四隻惡霸犬，上月帶一隻惡霸犬「福將」在學校附近人行道散步，福將咬傷柴犬，因是累犯，遭農業處沒入，安置在動物之家...

COVID-19疫情升溫 高市府公布3大防疫主軸

近期新冠疫情升溫，就醫人數增加，高雄市政府今天召開記者會，公布高雄市長照機構及醫院配戴口罩、急診分流等3大防疫主軸，並強...

金門暑假主打親子旅遊　70款體驗遊程打造夏日嘉年華

為迎接暑期觀光熱潮與陸客自由行商機，金門縣政府宣布7月1日至8月31日推出「2025金門親子嘉年華」，今天舉辦發布會，邀...

感冒缺席海安12號演習 高雄市長陳其邁：昨天咳不停

新冠肺炎疫情升溫，預估6、7月進入流行高峰期，因感冒缺席海安12號演習的高雄市長陳其邁今緊戴口罩受訪說，昨天有一些呼吸道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。