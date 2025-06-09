才咬傷柴犬…屏東惡霸犬遭沒入 飼主竟鑽漏洞領養又惹禍

屏東縣林姓女飼主養四隻惡霸犬，上月帶一隻惡霸犬「福將」在學校附近人行道散步，福將咬傷柴犬，因是累犯，遭農業處沒入，安置在動物之家。未料林姓女飼主竟鑽漏洞，找男友去動物之家認養帶回福將，福將近日在私人寵物莊園又咬傷黃金獵犬。

屏東縣農業處動保科表示，林姓女飼主部分，已對林女開罰違反動物保護法，分別為未絕育，違反動保法第22條第3項，以同法第27條第8款裁處，開罰5萬元；另外林女疏縱具攻擊性犬隻，違反動保法第20條第2項，以同法第29條1項5款裁處6萬元。總共開罰11萬元林女都未繳，已移請行政執行署屏東分署追繳，強制執行。

動保科指出，林姓女飼主利用認養機制的漏洞，竟找來黃姓男友認養被沒入的惡霸犬「福將」，未吐露實情，相當不可取，黃男稱會養在內埔鄉農地，也有依動物之家認養規定傳來飼養環境的相關照片，藉機取信動物之家。

屏東縣動物之家，狗貓的收容安置認養是委由民間屏東縣愛狗人協會承辦，農業處動保科表示，未來對於沒入犬隻，暫時不開放認養，認養機制部分會在加以檢討相關流程。

未料「福將」在5月底由林女的男友領養後，6月6日被帶到屏東縣一處私人寵物場域時，惡霸犬「福將」又再度咬傷現場一隻黃金獵犬的嘴巴，造成顏面神經受損。