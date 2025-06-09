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內政委員會考察左營建設 立委李柏毅籲加快進度

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委李柏毅率內政委員會考察左營建設。李柏毅國會辦公室／提供
立委李柏毅率內政委員會考察左營建設。李柏毅國會辦公室／提供

立委李柏毅9日邀集內政部國土署副署長徐燕興、政務次長董建宏、住都中心董事長花敬群，以及高市府副秘書長王啟川、工務局局長楊欽富等人，前往左營區實地考察社會住宅工程與新莊一路整體路型改善等議題，並偕同地方議員、里長共同討論解方。

李柏毅強調，中央與地方預算遭逢刪減壓力，但地方建設不能停滯，務必持續推動、保障民眾生活品質與安全。

針對新莊一路的整體環境改善，李柏毅表示，該路段長期存在人行道不便、排水系統不佳、機車道狹窄等問題，已多次帶領中央與市府單位現場會勘，去年成功爭取4,000萬元人行道改善經費，另獲國土署署長加碼補助900萬元。

他也在現場向單位呼籲，在預算遭大幅刪減的情況下更應加快工程進度，一併解決人行道、側溝排水與路型調整等問題，避免未來計畫有所生變。

近年高雄社宅工程齊發，李柏毅指出，左營區合群里正同時進行海景安居ABC、海富安居共四棟社宅，另還有文化局環境造景、緯六路拓寬、新台17等工程，密集的工程造成地方居民生活不便，因此里長和民眾向李柏毅反映需求，今日他也特別邀請住都中心、市府工務單位與里長、居民面對面溝通，盼兼顧地方生活需求與居住正義，讓公共建設不致成為民怨來源。

此外，對於即將開闢的新台17線車道與合群新城大樓進出動線的安全疑慮，李柏毅表示，合群新城社區居民進出將面對高速車流，確有安全風險。他要求相關單位針對規劃中的五處出入口進行安全性檢討，務求提出具體改善方案，確保居民通行安全。

李柏毅提及，感謝中央及地方各單位出席配合，他強調此次考察有助於深化政策溝通與行政協調，將持續督促各項建設如期推動，提升民眾居住與交通品質。

董事長 考察

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