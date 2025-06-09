屏東惡霸犬咬柴犬遭沒入 飼主鑽漏洞認養後再犯

屏東1隻名為「福將」的惡霸犬，因兩度咬傷柴犬5月底遭縣府沒入。但飼主鑽法律漏洞，日前透過友人認養回家，沒想到6日又咬傷黃金獵犬。農業處擬不再開放攻擊性犬隻認養。

有民眾向媒體披露，6日帶黃金獵犬去寵物樂園玩，愛犬頭靠欄杆時，意外被隔在另一空間的惡霸犬「福將」咬傷。「福將」為累犯，2年間3次咬傷狗，且5月底才遭農業處沒入，飼主卻鑽法律漏洞，透過友人認養回來。

屏東縣政府農業處動保科長李繼雅今天接受中央社記者電訪表示，去年發生咬傷柴犬事件後，林姓飼主因飼養犬隻未絕育，遭依動保法裁罰新台幣5萬元，「福將」列為攻擊性犬隻。今年5月20日攻擊柴犬後，「福將」遭沒入，同時裁罰6萬元。飼主至今未繳交。

李繼雅強調，攻擊事件向來不是狗的錯，遇到好的主人不會發生這種事。春日鄉曾咬死男童的比特犬，到台北新飼主家中後，也未再發生憾事。不過屏東縣動物之家認養評估，主要為飼主生活環境，難料認養程序遭民眾鑽漏洞。

李繼雅說，因應此事件，動保科與動物之家託管單位台灣愛狗人協會討論，未來涉及攻擊事件犬隻，恐不再開放認養，將養在動物之家終老。

「福將」去年5月曾咬傷1隻柴犬，今年5月20日，飼主又在未繫繩狀態下，帶包含「福將」在內4隻惡霸犬前往屏東市大同高中人行道散步，「福將」咬傷同樣在散步的柴犬，柴犬飼主為保護愛犬也受傷，並對此提出傷害告訴。