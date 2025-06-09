金門暑假主打親子旅遊　70款體驗遊程打造夏日嘉年華

為迎接暑期觀光熱潮與陸客自由行商機，金門縣政府宣布7月1日至8月31日推出「2025金門親子嘉年華」，今天舉辦發布會，邀集各鄉鎮長、觀光產業公協會、體驗業者等超過40個單位共襄盛舉，預告本次以最受歡迎的體驗式遊程為主軸，串聯全縣各單位與在地業者，打造白天到夜晚不間斷的親子旅遊盛事。

副縣長李文良表示，此次活動秉持縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」理念，整合縣內15項暑期活動及70種在地特色體驗遊程，目標吸引更多親子家庭前來深度探索金門。

金門觀光處長許績鑫指出，今年最大亮點之一是大型金門原創IP展，包括首次亮相的高聳版觀光吉祥物「阿特（水獺）」、六米高風獅爺及金門縣鳥戴勝氣偶，將成為熱門打卡新地標。「阿特」也將不定期現身活動現場與遊客互動，搭配社群打卡抽獎活動，提升參與感。

除了IP展與互動體驗外，「金門親子體驗遊」自7月1日起登場，參加遊程並完成社群任務，還有機會獲得限量紀念品。活動內容涵蓋人文導覽、生態探索、角色扮演、親子共創等，從知性到感性全面包辦。

15項活動包括「海島生活節」、「後浦十六藝文特區音樂季」、「金門街頭文化藝術節」、「金湖海灘花蛤季」、「金門海上長泳暨金廈泳渡」、「尋找風獅爺APP活動」、「金寧！音浪玩水節」、「臺灣原住民族豐年節」、「金門美食讚行銷活動」、「跑動金門」、「烈嶼親子童玩節」、「金門秘境時光機」、「時光繁星-夏日灣市集」，以及文化部主辦的「庄頭劇場 藝日限定」等，週週有驚喜。