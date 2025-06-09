感冒缺席海安12號演習 高雄市長陳其邁：昨天咳不停

新冠肺炎疫情升溫，預估6、7月進入流行高峰期，因感冒缺席海安12號演習的高雄市長陳其邁今緊戴口罩受訪說，昨天有一些呼吸道症狀，一直咳個不停，所以沒出席演習，事先都有跟總統報告過。

海巡署昨天在高雄港舉辦「海安12號」演習，賴清德總統親臨校閱，海軍、空軍及空勤總隊、警政署等單位艦艇、直升機及無人機登場展演，規模盛大，綠營高雄立委及民代都出席，唯獨不見高雄市長陳其邁身影。

陳其邁今天下午3時出席記者會，仍有輕微感冒症狀，他說昨天有一些呼吸道症狀，主要咳嗽，一直咳個不停。媒體追問有無做快篩？是否感染新冠？他未答，僅說新冠病毒社區化、流感化，傳染得快但致死率也降低很多，大家不用太緊張，他怕傳染給其他人，趕緊戴上口罩。