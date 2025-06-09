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旗津今午又停電 柯志恩驚呼「高雄一個月停電7次」
台灣進入「非核家園」後，民眾對於停電現象格外敏感，高雄旗津8932戶今天上午停電近1小時後全數復電，雖然時間不長，因天氣酷熱十分難受。立委柯志恩發現，從5月9日起至今天，高雄停電次數多達七次，其中五次是5月17日核三廠除役後所發生。
立委柯志恩在臉書發文說，今天接近11點時旗津大停電，近9000戶無電可用，無預警停電，造成民眾極大困擾與生活不便。台電表示是因故障導致設備跳脫。但她估計一下，30天內高雄停了7次，除了設備故障，有無又是哪隻小動物造成的呢？現在還未進入用電高峰的炎夏，但之後呢？
根據柯志恩統計，除今天的旗津停電外，另外還有5月9日高鐵捷運及科技園區跳電淪災區、5月15日左營區721戶無預警停電、5月18日 鹽埕區深夜出現持續爆響聲後139戶停電 、5月19日苓雅區高壓電纜故障440戶停電、5月24日三多商圈美食餐廳整排停電、6月7日左營區午後無預警停電。
柯志恩發文後，有網友回應踴躍，紛表示「高雄人不怕熱！」、「當缺電成為日常，久了就習慣了」、「停電頻率只會越來越高，電費越來越貴」、「柯委員您要多一點愛心，學習用愛發電」。
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