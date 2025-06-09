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韓團TWICE高雄開唱傳14萬房價 陳其邁允諾：穩定房價嚴格把關

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
演唱會搶訂房疑現哄抬房價亂象，高雄市長陳其邁今天承諾將與公會協調穩定房價。記者郭韋綺／攝影
演唱會搶訂房疑現哄抬房價亂象，高雄市長陳其邁今天承諾將與公會協調穩定房價。記者郭韋綺／攝影

韓國女團今年接二連三唱進高雄世運主場館，除了10月BLACKPINK二度來台演唱，TWICE也宣布11月接棒，高雄訂房搶手，歌迷發現訂房網有五星級酒店出現14萬元驚人高價，對此，市長陳其邁今承諾將與高雄市旅館商業同業公會協調，務必在演唱會期間穩定房價，讓粉絲在高雄玩得愉快。

TWICE出道10年首度來台開演唱會，因台灣成員周子瑜而備受關注，歌迷搶票、也搶訂房，今天傳出訂房網出現驚人房價，其中萬豪酒店房價竟高達14萬2110元。

萬豪酒店解釋，網友查詢連續住宿兩晚、每晚三間行政家庭套房價格，所以才會出現總價14萬2110元畫面，平均每間2萬3685元，未高於行政家庭套房定價5萬5440元，絕無哄抬房價。

陳其邁今被問及此事，他表示2024年止，TWICE累計發行專輯數量達到1100萬，YOUTUBE點閱率也都非常高，已是受到歡迎跨國團體，希望一起迎接來自包括台灣及全亞洲的ONCE（粉絲暱稱），到高雄欣賞TWICE膾炙人口成名歌曲，一定非常熱鬧。

陳其邁表示，年底還有很多場演唱會，將請觀光局針對飯店房價查核，也會結合消保官針對不同旅宿各種消費行為嚴格把關。

陳說，以高雄目前多家飯店雨後春筍成立，日航酒店、萬豪酒店，飯店數量非常多，至於交通旅宿粉絲活動相關安排，會和經紀公司做最好的安排，也會將跟公會協調，務必穩定房價，希望讓粉絲到高雄都能很開心。

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