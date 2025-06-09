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醫療史的溫情篇章 屏基邀小兒麻痺之友回娘家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即現今的勝利之家。圖／屏基提供
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即現今的勝利之家。圖／屏基提供

延續對小兒麻痺病友60年關懷，為屏東基督教醫院新建智能醫療大樓籌措經費，屏基6月27日晚間6點，同合農科商務會館舉辦感恩餐會暨小兒麻痺之友回娘家，邀請曾接受治療小兒麻痺病友與各界參與，見證生命奇蹟與台灣醫療史上的溫情篇章。  

活動以「回娘家」為主軸，已有26名來自北中南各地小兒麻痺之友報名，即便現在需依賴輪椅代步，他們仍滿腔熱情，要回到當年接受治療的起點與屏基醫護人員重聚一堂。

回顧歷史，1959年台灣爆發小兒麻痺大流行，無數孩童因染病導致肢體變形、無法行走。屏基挪威籍宣教士醫師畢嘉士與傅德蘭走訪台灣各地，將在地上匍匐前行的孩子抱回醫院，免費為他們矯正手術，直到1961年才象徵性酌收部分材料費。不僅如此，醫師畢嘉士還向國外藥廠爭取到小兒麻痺疫苗，成立支架工廠、自製矯正器具，收費僅市價三分之一，讓逾一萬名病童重新站起來。

活動開放認桌與認捐餐券，即日起凡捐款2000元可獲贈餐券1張，捐款2萬元可獲10張餐券，歡迎企業、社團、民眾踴躍響應。可逕自屏基醫院門診大廳2號櫃台捐款或到屏基官網進一步了解募款訊息。 

屏基強調，「每一張餐券，不僅是一份溫飽的邀請，更是向60年來無數守護生命的醫療人員致敬，也為未來的病患點亮希望。」，呼籲社會大眾發揮愛心，一同加入屏基智能醫療大樓建設行列，讓醫療服務更有溫度、更有力量。

醫師畢嘉士成立支架工廠以低於市價三分之一的價格提供給兒麻患者。圖／屏基提供
醫師畢嘉士成立支架工廠以低於市價三分之一的價格提供給兒麻患者。圖／屏基提供
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即現今的勝利之家。圖／屏基提供
當時的兒童之家是全台第一所專治小兒痲痺的兒童療養院，即現今的勝利之家。圖／屏基提供
每天接送小兒麻痺學童上下學。圖／屏基提供
每天接送小兒麻痺學童上下學。圖／屏基提供

捐款 小兒麻痺 回娘家

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