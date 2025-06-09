醫療史的溫情篇章 屏基邀小兒麻痺之友回娘家

延續對小兒麻痺病友60年關懷，為屏東基督教醫院新建智能醫療大樓籌措經費，屏基6月27日晚間6點，同合農科商務會館舉辦感恩餐會暨小兒麻痺之友回娘家，邀請曾接受治療小兒麻痺病友與各界參與，見證生命奇蹟與台灣醫療史上的溫情篇章。

活動以「回娘家」為主軸，已有26名來自北中南各地小兒麻痺之友報名，即便現在需依賴輪椅代步，他們仍滿腔熱情，要回到當年接受治療的起點與屏基醫護人員重聚一堂。

回顧歷史，1959年台灣爆發小兒麻痺大流行，無數孩童因染病導致肢體變形、無法行走。屏基挪威籍宣教士醫師畢嘉士與傅德蘭走訪台灣各地，將在地上匍匐前行的孩子抱回醫院，免費為他們矯正手術，直到1961年才象徵性酌收部分材料費。不僅如此，醫師畢嘉士還向國外藥廠爭取到小兒麻痺疫苗，成立支架工廠、自製矯正器具，收費僅市價三分之一，讓逾一萬名病童重新站起來。

活動開放認桌與認捐餐券，即日起凡捐款2000元可獲贈餐券1張，捐款2萬元可獲10張餐券，歡迎企業、社團、民眾踴躍響應。可逕自屏基醫院門診大廳2號櫃台捐款或到屏基官網進一步了解募款訊息。