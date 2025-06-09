屏東黑鮪魚季日本相撲力士挑戰扛黑鮪魚 「比想像中還大！」

正值屏東黑鮪魚文化觀光季，東港魚市場今迎來日本錣山部屋力士一行人，感受東港魚市場熱鬧，跳戰扛起黑鮪魚，接著與立委徐富癸PK，各自拖一台魚車，看誰先抵達，日本相撲力士峰刃先生說，「黑鮪魚比想像中還要大！」

屏東縣府國際與傳播處長鄞鳳蘭說，屏東是全台黑鮪魚重要產地，每年吸引遊客前來朝聖，今年是黑鮪魚文化觀光季第25年，首度邀請日本的錣山部屋相撲力士到東港，透過趣味文化體驗與友好互動，讓黑鮪魚季增添國際交流亮點，

今一早8點，日本錣山部屋力士一行人抵達東港魚市場，先挑戰「扛黑鮪魚、猜重量」、接著「拖魚PK賽」，挑戰扛鮪魚，先將鮪魚吊起後，力士們上前看能不能扛起黑鮪魚，接著猜重量，答案揭曉，黑鮪魚224公斤。之後力士跟立委徐富癸挑戰看誰拖魚比較快，最後由力士挑戰成功。

來到東港魚市場，一定品嘗黑鮪魚生魚片，一行人大啖生魚片，直呼很好吃。峰刃先生說，看到這麼大隻的黑鮪魚，顛覆他對鮪魚的想像，「比想像中還要大」，這次來台灣有很多豐富行程，收穫很多，黑鮪魚讓是他最印象深刻。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，台日交流從文化、食物出發，黑鮪魚近1、20年都沒有外銷日本，這幾年漁會也一直思考，如何重啟外銷到日本，今天的交流也是一個非常好的開始，今年年初漁會有與日本一個加工廠簽署合作備忘錄，前陣子該日本加工廠也有來東港參觀，相信會是很好的起點。

鄭鈺宸說，今年黑鮪魚因為配額關係，原本在6月4日停止捕撈，經後續評估，漁業署再延長三天，6月7日晚上11點59分之後禁止捕捉，但是可通報到6月8日下午六點，原則上今天9日，有捕撈黑鮪魚的漁船都要全部進港，進港後沒有限制當天進港當天卸魚，卸魚可分好幾天。

鄭鈺宸說，今早東港魚市場有210多尾成交量，跟昨預報還差5、60尾，代表有些船還沒進港，預估這兩三天，預估還有一兩百尾在東港卸魚。

這場國際交流，由屏東縣觀光交流協會邀請促成，行程從6月8日展開，8日上午走訪屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿，下午到車城看海美術館，體驗墾丁水上活動，晚間逛墾丁大街，今天9日到東港魚市場、東隆宮、王船文化館，下午到泰武鄉武潭國小，跟原住民學童展開柔道互動，晚上逛屏東夜市。