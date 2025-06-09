防獼猴破壞果園 高市補助農民「安裝電網」最高23萬

高雄市各農業山區的獼猴、山豬常闖入果園破壞，有農民損失上百斤芒果，不勝其擾。高市府為此提供農民申裝電網補助，透過電圍網讓野生動物碰觸如同電蚊拍的高電壓、低電流，能有效喝止其闖入。農業局補助農民安裝4分之3費用，最高補助金額23萬，今年迄今18件提出申請，高於去年11件。

每到水果收成期，尤其是芒果、芭樂和香蕉等，常吸引野生動物前來啃食，最常見的便是台灣獼猴，常常趕走了又來，讓農民為守護果園倍感困擾；六龜區農民張淑瓊女士表示，以前未申請安裝電圍網時，每次獼猴來就是損失上百斤芒果，收成期常擔心一年的付出又白費，天未亮就趕到果園看顧，無法安穩的睡覺。

杉林區種植芒果的農民蘇瑞華表示，以前為防獼猴及野生動物，該用的聲音、炮竹驅趕等都試過了，尤其使用炮竹又十分擔心引起火災，最後發現還是以電圍網最為有效，猴子被電到後就不敢接近，同時也能有效阻擋山豬等野生動物侵入，大大的降低損失。

至於電圍網的安全性，已安裝電圍網的旗山區農民林陳清梅表示，電圍網是通過加裝「電牧器」以如同電蚊拍高電壓、低電流原理，瞬間放電的方式，讓野生動物碰觸時有痛感，既能有效防治野生動物，也不會造成生命危險，她自己曾不小心被電過但確實只痛不傷，並強調已自行安裝電圍網的農友一定要加裝「電牧器」。

高雄市政府農業局長姚志旺表示，今年邀請多位已設置電圍網的農民於宣導說明會現身分享經驗，讓有防治獼猴需求的農民增加不少申請意願及信心，今年迄今18件提出申請，高於去年11件，電圍網為目前最有效的獼猴防治方式，依補助計畫由政府補助3/4，農民僅約需負擔1/4費用，補助範圍最高2公頃，補助金額最高23萬元，歡迎有需要的農民可向當地公所洽詢，並儘速於6月底前提出申請，經費有限、錯過只好等年。