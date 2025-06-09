高市設電圍網防猴補助 申請期限至6月底

每到水果收成期，果園常吸引野生動物啃食，尤其台灣獼猴，讓農民倍感困擾；高市府鼓勵架設電圍網，補助金額最高新台幣23萬元，申請期限至6月底，市府呼籲農民盡速申請。

為讓農民了解架設電圍網能有效防治獼猴危害，高雄市農業局與林業及自然保育署今年已分別於內門、旗山、杉林等地區舉辦5場說明會，並邀往年已設置電圍網的農友現身說法，希望更多農民踴躍提出申請。

高雄市農業局今天新聞稿表示，今年邀請多名已設置電圍網的農民於宣導說明會現身分享經驗，讓有防治獼猴需求的農民增加不少申請意願及信心，今年至今18件提出申請，高於去年11件。

農業局表示，電圍網為目前最有效的獼猴防治方式，依補助計畫由政府補助3/4，農民僅約需負擔1/4費用，補助範圍最高2公頃，補助金額最高23萬元，農民可向當地公所洽詢，並於6月底前提出申請。

六龜區農民張淑瓊說，以前未申請安裝電圍網時，每次獼猴來就是損失上百斤芒果，收成期常擔心1年的付出又白費，自從申請安裝電圍網，發現對防治獼猴真的有效，野生動物危害損失也大幅下降。

杉林區農民蘇瑞華說，以前為防獼猴及野生動物，試過聲音、炮竹驅趕，但使用炮竹又擔心引起火災，最後發現電圍網最有效，猴子被電到後就不敢接近，也能有效阻擋山豬等野生動物侵入。