國際商工校舍先拆下層恐崩塌 高市府開罰、勒令停工

高雄國際商工校舍拆除工程動工月餘，因連兩天劇烈震動引發周邊居民恐慌，議員郭建盟揭露「從下面開始拆」，擔心建物恐軟腳崩塌；市府工務局昨會勘，認定拆除工法與施工計畫書不符，未採每層結構體「由上往下」拆除工法，開罰並勒令停工。

國際商工2022年8月退場停招，高市府推動大眾運輸導向型發展，南側校地約1.49公頃變更為捷運開發區，北側約1.47公頃為中山大學醫學院預定地，校舍拆除工程4月底動工。

郭建盟接獲居民反映施工帶來強烈振動與噪音，現勘發現包商先破壞下層結構，再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行，恐致「建物軟腳崩塌」。

「證照到底誰發的？」居民質疑，舊校舍樓層已經出現波浪狀，若是崩塌，校地旁有加油站及老舊公寓，後面還有大樓，不知道包商是腦殘還是便宜行事？

工務局昨邀土木技師公會現勘後指出，靠三多路建物的拆除工法與原核准施工計畫書不符，另現場未有設置安全防護設備，因違反建築法第84條，處承拆人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局說明，若依照原核定施工計畫書，拆除步驟應採每層結構體由上往下，依序由「版→梁→牆→柱」進行拆除，初勘現場暫無影響公共安全的疑慮，已要求廠商檢討工法，提出調整方案。