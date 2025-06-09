年租金1.5億 高雄車站商業大樓招商流標

高雄車站歷經20年完工，站旁商業大樓率先公告招商，說明會吸引34家廠商，最後卻僅1家投標而宣告流標，三民區議員分析，高雄車站周邊商圈沒落、站體空間又無統一規畫，加上1年1.5億租金須承租20年，廠商不看好投資效益。

台鐵公司表示，將依潛在廠商反饋意見，進行招商條件調整，盡速辦理第2次招商公告。

商業大樓共10層樓高，總樓地板面積1萬6568坪，站區商業空間層約2834坪，可規畫商場、商辦，招商範圍包括地面層、地下1樓和3樓空間，租賃期20年，得優先續約10年。

台鐵3月7日公告招商，3月17日說明會吸引34家廠商，申請人兩家以上進行資格預審，若僅1家投標，不辦理資格標開標。6月4日下午5時投標截止，因申請人僅有1家，宣告流標。

議員張博洋表示，流標原因包含周邊建設整合不足、缺乏整體規畫、商圈發展缺乏策略藍圖、招商條件與市場現實存在落差等因素，尤其周邊商業設施如高捷商場、旅館大樓、動漫一番街等地分別招商，又分屬不同管理單位，「多頭馬車」無法打造統一品牌商圈。

此外，每年1.5億元固定租金，長達20年，商圈未成形，且各地大型百貨已有穩固地位，業者對於能否達到預期營收有疑慮。張博洋呼籲政府各單位、台鐵及高捷公司成立開發平台，學習日本經驗，提升整體招商效率。

議員黃香菽指出，未來高鐵明挖段會影響車站與周邊交通，不利招商，台鐵應考慮提供更多經營彈性與風險分攤機制，如降低初期租金、分層分階段招商、提供營運補貼或延長租約期限等，「高雄車站關乎三民區未來發展，不希望像鳳山車站3次流標」。

經發局表示，提升人潮留駐是招商關鍵，市府持續與台鐵合作，協助招商並活化周邊商業活動；已規畫在南側廣場辦理短期活動，首場「2025高雄瘋藝夏」7月6日登場，以多元展演提升空間使用、吸引人流。