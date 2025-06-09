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星期評論／高雄、鳳山車站招商流標 軌道經濟效應何在？

聯合報／ 本報記者王昭月

台鐵高雄車站重建耗時20年，鳳山車站斥資25億元打造新站體，兩大車站本應是高雄「新門面」，招商卻乏人問津，軌道經濟效應何在？令人憂心。

高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間首度招商，截止收件卻僅來1家，宣告流標；去年7月完工的鳳山車站「空中鳳城」，好不容易解決周邊棘手釘子戶，企盼大好前景，兩度流標，第三度招商在即，前程未卜。

高雄車站早年配合都市整體發展推動鐵路地下化，花逾20年盼到站體完工，中央卻冷不妨宣布高鐵南延，將進入另個交通黑暗期，而今新站體招商竟流標，另鳳山車站號稱全台首座結合百貨、電影院和青創中心等場域的車站商場，被視為鳳山發展契機，招商亦失利。

2大車站砸鉅資蓋得如此氣派，為何招商一籌莫展？歸根結柢莫怪景氣不好或消費市場差，諸多跡象顯示，車站施建以來，管硬體建設的，不管日後商業營運，管商場營運的又多頭馬車。

高雄車站內一番街、動漫美食街、旅館大樓、下沉廣場，即分別由捷運公司、台鐵、鐵道局、市府經發局管轄，各自為政，沒有一致的品牌規畫，近來有市民反映，百億級的高雄車站竟以攤車叫賣充數，太不相襯。

荒謬的是，高雄車站周遭沈寂的商圈尚未喚醒，人潮不穩定，台鐵卻開出每年1.5億元租金，等於把市場風險全甩業者，試問誰敢接手，流標收場自不意外。

再看空中鳳城，捷運青線未定案，無法與台鐵共構，人流導入條件先天不足，目前日運量更排名全台末段班，即使台鐵降權利金、減房屋稅，業者也不敢冒進，何況鳳山還有地緣相近的三井Lalaport 蓄勢待發，空中鳳城未來如何招架？

高雄市民等待多年，不只為等一座漂亮車站拍照打卡，而期待能真正帶動城市繁榮的門戶，台鐵、市府及捷運等單位應破除「硬體蓋好，生意自然來」的幻想，盡早統合步調，重設合理租金，導入主力品牌、吸聚人氣，再搭配周邊配套，讓投資人看到具體願景，否則招商流標的場景，恐一再重演。

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