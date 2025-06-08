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超吸睛！屏東魅力圈粉日本相撲力士 體驗墾丁水上設施

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動，坐上香蕉船。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動，坐上香蕉船。圖／屏東縣政府提供

台日友誼再升溫！日本相撲錣山部屋力士們，6月8、9日走訪屏東，為讓士力們體驗在地文化，8日在縣府邀請下，參觀屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、看海美術館，品嘗萬巒豬腳，並到墾丁體驗水上活動與逛墾丁大街，相撲們所到之處吸引民眾熱情圍觀，場面熱鬧。

屏東縣府表示，此次不僅促進台日交流，也期盼未來持續深化友誼，讓更多人看見屏東觀光的多元魅力。

日本力士們今參訪屏東可可巧克力園區，瞭解可可製作過程，認識屏東可可獨特風味；隨後參訪台灣最古老天主教堂萬金聖母聖殿，深入了解歷史與文化特色，再至萬巒豬腳街享用美味料理，讓力士們讚嘆連連，直呼「歐伊西」。

接續日本力士們南下到恆春半島，來到看海美術館欣賞集結9大萌獸展覽「怪獸代班」，萌萌怪獸們與壯碩相撲力士，形成逗趣對比，現場還有台灣任教的外籍英語老師興奮拿出小卡，與相撲親方錣山矩幸簽名留念，力士們出現吸引不少民眾駐足圍觀，場面溫馨又熱絡。

隨後一行人來到有著湛藍天空和清澈海水的墾丁，換上救生衣，體驗刺激海上活動，首先挑戰拖曳傘，接著排排坐上香蕉船，隨著快艇速度拉升、海水濺起，驚呼連連，現場笑聲此起彼落，氣氛超歡樂，最後體驗異國風情墾丁大街，從早到晚截然不同的趣味，讓相撲力士們深刻感受屏東旅遊的多元面向。

錣山部屋親方錣山矩幸表示，開心屏東縣政府邀請，這次所有年輕力士們都是第一次來台灣，昨抵達後，感覺台灣有些地方與日本有點像，又有些不同的風情，特別是今天水上活動，玩得太開心了，來到台灣這幾天，大家每天越來越喜歡這裡，希望雙方緣分與友情可以更深更長。

縣府表示，為相撲力士們安排多樣在地特色景點，促進台日友好交流，展現屏東豐富在地魅力與文化，讓日本力士對屏東留下深刻印象，未來持續推動與國際間合作與交流，吸引更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東特色的熱情與美景。

日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到看海美術館，開心的跟書鴨合照。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到看海美術館，開心的跟書鴨合照。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參觀屏東可可巧克力園區。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參觀屏東可可巧克力園區。圖／屏東縣政府提供
屏東魅力圈粉日本相撲力士。圖／屏東縣政府提供
屏東魅力圈粉日本相撲力士。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參觀屏東可可巧克力園區。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參觀屏東可可巧克力園區。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參訪全台最古老的教堂萬金聖母聖殿。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，參訪全台最古老的教堂萬金聖母聖殿。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到看海美術館時，有在台灣任教的外籍英語老師興奮地拿出小卡，與相撲親方錣山矩幸簽名留念。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到看海美術館時，有在台灣任教的外籍英語老師興奮地拿出小卡，與相撲親方錣山矩幸簽名留念。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動，挑戰拖曳傘。圖／屏東縣政府提供
日本相撲錣山部屋力士們走訪屏東，來到墾丁體驗水上活動，挑戰拖曳傘。圖／屏東縣政府提供

日本 屏東縣政府 可可

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