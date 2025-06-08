超吸睛！屏東魅力圈粉日本相撲力士 體驗墾丁水上設施

台日友誼再升溫！日本相撲錣山部屋力士們，6月8、9日走訪屏東，為讓士力們體驗在地文化，8日在縣府邀請下，參觀屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、看海美術館，品嘗萬巒豬腳，並到墾丁體驗水上活動與逛墾丁大街，相撲們所到之處吸引民眾熱情圍觀，場面熱鬧。

屏東縣府表示，此次不僅促進台日交流，也期盼未來持續深化友誼，讓更多人看見屏東觀光的多元魅力。

日本力士們今參訪屏東可可巧克力園區，瞭解可可製作過程，認識屏東可可獨特風味；隨後參訪台灣最古老天主教堂萬金聖母聖殿，深入了解歷史與文化特色，再至萬巒豬腳街享用美味料理，讓力士們讚嘆連連，直呼「歐伊西」。

接續日本力士們南下到恆春半島，來到看海美術館欣賞集結9大萌獸展覽「怪獸代班」，萌萌怪獸們與壯碩相撲力士，形成逗趣對比，現場還有台灣任教的外籍英語老師興奮拿出小卡，與相撲親方錣山矩幸簽名留念，力士們出現吸引不少民眾駐足圍觀，場面溫馨又熱絡。

隨後一行人來到有著湛藍天空和清澈海水的墾丁，換上救生衣，體驗刺激海上活動，首先挑戰拖曳傘，接著排排坐上香蕉船，隨著快艇速度拉升、海水濺起，驚呼連連，現場笑聲此起彼落，氣氛超歡樂，最後體驗異國風情墾丁大街，從早到晚截然不同的趣味，讓相撲力士們深刻感受屏東旅遊的多元面向。

錣山部屋親方錣山矩幸表示，開心屏東縣政府邀請，這次所有年輕力士們都是第一次來台灣，昨抵達後，感覺台灣有些地方與日本有點像，又有些不同的風情，特別是今天水上活動，玩得太開心了，來到台灣這幾天，大家每天越來越喜歡這裡，希望雙方緣分與友情可以更深更長。