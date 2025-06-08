響應世界海洋日 東沙及南沙官兵淨灘清出2噸垃圾

海巡署東南沙分署東沙及南沙指揮部等單位為響應2025年「世界海洋日」，今天分別在東沙島及太平島共同舉辦淨灘活動，展現守護海洋資源、保育海洋生態永續發展之決心，現場官兵清理出漁網及許多海漂垃圾，讓海灘回復原本的美麗原貌。

東沙島四面環海，不僅有「南海明珠」別稱，更是我國第1座海洋國家公園，環礁內海岸線如受到海洋垃圾污染，恐將危害海底珊瑚礁生態及海洋生物生長，掀起生態浩劫；另太平島亦是舉世聞名海龜復育的生態島嶼，近年南海各國活動頻繁，海洋垃圾有增多跡象，海岸線不時可見塑膠瓶罐、保麗龍等人造廢棄物，均將危害上岸繁衍生命的海龜。為響應2025年世界海洋日，今天上午由駐島主官帶領同仁與各友軍單位辦理淨灘活動，圓滿完成該項任務。

此次淨灘活動出動近兩百名官兵，總計清除各類垃圾2220公斤，成效卓著。期藉本次活動喚起國人保護海洋生態意識，共同維護永續海洋環境資源。