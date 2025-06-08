屏東縣在地工作坊 與11國小生畫出家鄉故事

屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，從文化踏查，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版的繪本。

「樹說頭前溪」繪本，今在屏東市鎮溪宮前廣場、老榕樹旁，舉行發表會，11名前進國小學童們，從小一到小五的學童都有參與。

鎮溪宮前老榕樹，是屏東縣政府列管的老樹之一，縣議員李世斌長年關注並搶救老樹，李世斌說，老樹面臨褐根病，還歷經兩次颱風搶救，仍屹立不搖，是社區的信仰中心。

繪本總編輯策劃邱妙玉說，繪本描繪頭前溪老樹與社區共生共榮歷程，表達對家鄉人文、自然與文化資產情感連結。創作期間也帶領學生們同步展開走讀，結合環境教育與文化踏查，學子漫步鎮溪宮老樹與頭前溪聚落周邊，感受土地生命力與歷史溫度。

繪本創作結合屏東縣政府農業處護樹專業團隊，邀請多名具備圖文創作專長教育工作者一同指導。孩童們走訪廟宇、訪談耆老與自然觀察，用畫筆描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌。

四年級鄭羽芩說，她負責畫牛車載著老樹，因為沒有看過牛車，用想像的方式畫出來，當初老樹是從屏東市大武營用牛車載來的。三年級的余佳宸說，畫畫過程中要很細心，塗顏色時不能超出格子。

指導團隊表示，學生們以「樹、廟宇、神像、人物」為創作主題，從構圖、用色等，學習用圖像詮釋自己與環境的關係。

創作過程中，團隊成員與孩子們一同發想故事架構，老樹下導讀、分鏡設計與排版討論，每一次腦力激盪，讓學生們理解在地文化。繪本內容聚焦「故鄉老樹」、「廟埕故事」、「生活百態」三大主軸，記錄土地變遷與人與自然間的深厚情感。