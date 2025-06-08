快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

屏東縣在地工作坊 與11國小生畫出家鄉故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會，學童跟老樹合影。記者劉星君／攝影
屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會，學童跟老樹合影。記者劉星君／攝影

屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，從文化踏查，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版的繪本。

「樹說頭前溪」繪本，今在屏東市鎮溪宮前廣場、老榕樹旁，舉行發表會，11名前進國小學童們，從小一到小五的學童都有參與。

鎮溪宮前老榕樹，是屏東縣政府列管的老樹之一，縣議員李世斌長年關注並搶救老樹，李世斌說，老樹面臨褐根病，還歷經兩次颱風搶救，仍屹立不搖，是社區的信仰中心。

繪本總編輯策劃邱妙玉說，繪本描繪頭前溪老樹與社區共生共榮歷程，表達對家鄉人文、自然與文化資產情感連結。創作期間也帶領學生們同步展開走讀，結合環境教育與文化踏查，學子漫步鎮溪宮老樹與頭前溪聚落周邊，感受土地生命力與歷史溫度。

繪本創作結合屏東縣政府農業處護樹專業團隊，邀請多名具備圖文創作專長教育工作者一同指導。孩童們走訪廟宇、訪談耆老與自然觀察，用畫筆描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌。

四年級鄭羽芩說，她負責畫牛車載著老樹，因為沒有看過牛車，用想像的方式畫出來，當初老樹是從屏東市大武營用牛車載來的。三年級的余佳宸說，畫畫過程中要很細心，塗顏色時不能超出格子。

指導團隊表示，學生們以「樹、廟宇、神像、人物」為創作主題，從構圖、用色等，學習用圖像詮釋自己與環境的關係。

創作過程中，團隊成員與孩子們一同發想故事架構，老樹下導讀、分鏡設計與排版討論，每一次腦力激盪，讓學生們理解在地文化。繪本內容聚焦「故鄉老樹」、「廟埕故事」、「生活百態」三大主軸，記錄土地變遷與人與自然間的深厚情感。

「樹說頭前溪」繪本，從一棵老樹、一座廟宇，譜寫家鄉故事，也鼓勵更多孩子走進土地、書寫故鄉，成為記錄與守護屏東記憶的小小旅人，首刷500本，將贈送給屏東縣每所國中小學一本。

屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會。記者劉星君／攝影
屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會。記者劉星君／攝影
屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會。記者劉星君／攝影
屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊歷時1年，帶領前進國小11名學生，認識家鄉鎮溪宮前逾百年老榕樹，以孩子視角為出發點，出版「樹說頭前溪」家鄉繪本，也是屏東縣首本由在地社團自主出版繪本，今在鎮溪宮前舉行繪本發表會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 小學 團隊

延伸閱讀

30幼兒園試辦「幼兒園明日閱讀計畫」 推聊書活動親子共讀

以四季為經 自然為緯 大地工作坊遇見色彩之美

2025 年「第15 屆新北市文學獎」徵件進行中！

民代提議屏市中正路改名「屏東大道」 周春米稱是好的方向

相關新聞

高雄國際商工校舍拆除恐「軟腳崩塌」 市府勒令停工

高雄市府發包國際商工校舍拆除工程，因劇烈震動引發周邊居民恐慌，議員郭建盟昨揭露「施工從下面開始拆」、「建物軟腳崩塌」後，...

世界海洋日東沙島太平島淨灘 海巡署清逾2噸垃圾

今天為「世界海洋日」，海巡署東南沙分署結合海洋國家公園東沙管理站等駐島單位，分別在東沙島及太平島淨灘，190多人參與，清...

高雄車站商業大樓招商流標 僅1廠商投單租金恐是關鍵

高雄車站歷經20年工程完工，10層樓商業大樓今年3月率先公告招商，但至6月4日投標截止，僅一家廠商投標、宣告流標。民代分...

高雄旅運中心像迷宮 大學副教授酸「來過的朋友無一不迷路」

斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，啟用年餘，營運未完全就緒，近日租用空間的業者辦國際藝術展暖身，不少與會人士覺得動...

野生限期禁捕 澎湖推養殖馬糞海膽 未來台灣吃得到

曾遭人為濫採，澎縣府訂下禁捕期，每年僅7月1日到8月31日是野生馬糞海膽的開採期，日前傳出民眾拿著與馬糞海膽的合照炫耀，...

斥資45億高雄旅運中心花10年建成「迷宮」 連導航也找錯路

斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，啟用2年多尚未就緒，近日部分空間辦國際展，到場藝術家開酸，來過旅運中心的朋友無一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。