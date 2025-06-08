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世界海洋日東沙島太平島淨灘 海巡署清逾2噸垃圾

中央社／ 高雄8日電
海巡署東南沙分署指出，東沙及南沙指揮部為響應「世界海洋日」，由駐島主官帶領人員與相關單位辦理淨灘（海）活動，兩島淨灘活動有190多人參與，總計清除2220公斤各類垃圾。（海巡署東南沙分署提供）中央社
海巡署東南沙分署指出，東沙及南沙指揮部為響應「世界海洋日」，由駐島主官帶領人員與相關單位辦理淨灘（海）活動，兩島淨灘活動有190多人參與，總計清除2220公斤各類垃圾。（海巡署東南沙分署提供）中央社

今天為「世界海洋日」，海巡署東南沙分署結合海洋國家公園東沙管理站等駐島單位，分別在東沙島及太平島淨灘，190多人參與，清除2220公斤垃圾，維護海洋永續環境資源。

海巡署東南沙分署今天發布新聞稿指出，東沙島四面環海，有「南海明珠」別稱，為台灣第一座海洋國家公園，環礁內海岸線若受海洋垃圾污染，恐危害珊瑚礁生態及海洋生物生長；另外，太平島則是舉世聞名的海龜復育生態島嶼，因近年南海各國活動頻繁，海洋垃圾有增多跡象，海岸線不時可見塑膠瓶罐、保麗龍等人造廢棄物，恐危害上岸繁衍生命的海龜。

東南沙分署指出，東沙及南沙指揮部為響應「世界海洋日」，由駐島主官帶領人員與相關單位辦理淨灘（海）活動，貫徹「海洋保育」目標，守護海洋資源及保育生態永續發展；此次兩島淨灘活動有190多人參與，總計清除2220公斤各類垃圾，盼藉活動喚起民眾保護海洋生態意識，並呼籲國際應重視海洋垃圾污染嚴重性。

淨灘 海洋垃圾 海巡署 東沙島

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