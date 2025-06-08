世界海洋日東沙島太平島淨灘 海巡署清逾2噸垃圾
今天為「世界海洋日」，海巡署東南沙分署結合海洋國家公園東沙管理站等駐島單位，分別在東沙島及太平島淨灘，190多人參與，清除2220公斤垃圾，維護海洋永續環境資源。
海巡署東南沙分署今天發布新聞稿指出，東沙島四面環海，有「南海明珠」別稱，為台灣第一座海洋國家公園，環礁內海岸線若受海洋垃圾污染，恐危害珊瑚礁生態及海洋生物生長；另外，太平島則是舉世聞名的海龜復育生態島嶼，因近年南海各國活動頻繁，海洋垃圾有增多跡象，海岸線不時可見塑膠瓶罐、保麗龍等人造廢棄物，恐危害上岸繁衍生命的海龜。
東南沙分署指出，東沙及南沙指揮部為響應「世界海洋日」，由駐島主官帶領人員與相關單位辦理淨灘（海）活動，貫徹「海洋保育」目標，守護海洋資源及保育生態永續發展；此次兩島淨灘活動有190多人參與，總計清除2220公斤各類垃圾，盼藉活動喚起民眾保護海洋生態意識，並呼籲國際應重視海洋垃圾污染嚴重性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言