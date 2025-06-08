高雄車站商業大樓招商流標 僅1廠商投單租金恐是關鍵

高雄車站歷經20年工程完工，10層樓商業大樓今年3月率先公告招商，但至6月4日投標截止，僅一家廠商投標、宣告流標。民代分析高雄車站周邊商圈沒落、站體空間又無統一規劃，加上一年1.5億租金需承租20年，廠商不看好投資效益，台鐵則將調整招商條件，儘速辦理第2次招商公告。

商業大樓共10層樓高，總樓地板面積合計約16568坪，站區商業空間層約2,834坪，可規畫商場、和商辦，招商範圍包括地面層、地下一樓和地下3樓空間，租賃期間20年，得優先續約10年，租金暫訂為簽約當期（土地公告地價年息5％＋房屋課稅現值10％計收的租金）X調漲機制，權利金則是營業總收入加上級距式計收比率。

商業大樓在3月7日公告招商，6月4日截止收件，台鐵先在3月17日舉辦招商說明會，吸引34家廠商參與，但至6月4日下午5時投標截止，台鐵辦理資格標開標，因申請人僅有1家，依照開標申請須知辦法，無法辦理資格標開標，宣告流標，將載進行招商條件調整，儘速辦理第2次招商公告。

高雄市議員張博洋表示，商業大樓流標顯示車站周邊商業規劃有諸多挑戰，主要原因包括周邊建設整合不足、缺乏整體規劃與品牌定位、商圈發展缺乏策略藍圖、招商條件與市場現實存在落差，尤其周邊商業設施包括高捷商場、旅館大樓、動漫一番街等分別招商、屬不同管理單位，「多頭馬車」無法打造具識別度的車站統一品牌商圈。

張博洋認為，每年1.5億元固定租金、20年租期，但在商圈尚未成形之下，業者對於是否能達到預期營收抱有疑慮，且各地大型百貨已有穩固地位，車站商業空間需找到自身定位與差異化優勢，呼籲政府各單位、台鐵、高捷公司成立開發平台，學習日本東京、大阪等地經驗，提升整體招商效率。

市議員黃香菽表示，高雄車站商圈目前未成形，高鐵明挖段影響、車站與周邊交通困境，都是招商不利的可能原因之一，台鐵應考慮提供更多經營彈性與風險分攤機制，如降低初期租金、分層分皆招商、提供營運補貼或延長租約期限等，吸引更多潛在投資者參與，「高雄車站關乎三民區未來發展，不希望看到如同鳳山車站3次流標」。