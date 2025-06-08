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高雄國際商工校舍拆除恐「軟腳崩塌」 市府勒令停工

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高市府工務局今早邀集土木技師公會現勘，初步認定廠商拆除工法與原核准施工計畫書不符，依法開罰。圖／高市工務局提供
高市府工務局今早邀集土木技師公會現勘，初步認定廠商拆除工法與原核准施工計畫書不符，依法開罰。圖／高市工務局提供

高雄市府發包國際商工校舍拆除工程，因劇烈震動引發周邊居民恐慌，議員郭建盟昨揭露「施工從下面開始拆」、「建物軟腳崩塌」後，今早市府工務局會勘，認定承包廠商的拆除工法與原核准施工計畫書不符，未採每層結構體「由上往下」拆除，另現場未有設置安全防護設備，依法開罰並勒令停工。

國際商工占地2.96公頃，2022年8月退場停招後閒置，高市府推動大眾運輸導向型發展，南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區，北側約1.47公頃為醫學院預定地，中山大學醫學院進駐，拆除工程已於4月底動工。

郭建盟接獲居民反映施工帶來強烈振動與噪音， 昨現勘發現，施工現場以破壞下層結構、再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行，質疑這種手法恐導致「建物軟腳崩塌大幅震動」，工務局應調查並釐清是否符合施工安全規範。

今早工務局邀集土木技師公會現勘，會勘人員發現，靠國際商工面三多路之建物，拆除工法與原核准施工計畫書不符，另現場未有設置安全防護設備，因違反建築法第84條，處承拆人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局說明，現勘確認本案目前南棟建築物未依核定施工計畫書進行拆除，應依照原核定施工計劃書拆除步驟，採每層結構體由上往下，並依序由「版→梁→牆→柱」進行拆除之方式，另經檢視施工防塵網及鷹架搭設範圍及方式與施工計畫相符。

工務局強調，現場暫無影響公共安全疑慮，且已經要求拆除廠商要全面檢討拆除工法，並提出調整方案。此外，廠商也要對周邊環境進行評估，確保不會對公共安全構成任何影響；後續將嚴格加強對拆除工程的監督，並確保所有施工活動符合相關規範與安全標準。

高雄國際商工閒置校舍進行拆除工程，高市議員郭建盟發現，施工疑似採取先破壞下層結構、再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行，要求工務局立即介入調查，並釐清這樣的拆除方式是否符合施工安全規範。圖／議員郭建盟提供
高雄國際商工閒置校舍進行拆除工程，高市議員郭建盟發現，施工疑似採取先破壞下層結構、再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行，要求工務局立即介入調查，並釐清這樣的拆除方式是否符合施工安全規範。圖／議員郭建盟提供
高市府工務局今早邀集土木技師公會現勘，初步認定廠商拆除工法與原核准施工計畫書不符，依法開罰。圖／高市工務局提供
高市府工務局今早邀集土木技師公會現勘，初步認定廠商拆除工法與原核准施工計畫書不符，依法開罰。圖／高市工務局提供

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