高雄國際商工校舍拆除恐「軟腳崩塌」 市府勒令停工

高雄市府發包國際商工校舍拆除工程，因劇烈震動引發周邊居民恐慌，議員郭建盟昨揭露「施工從下面開始拆」、「建物軟腳崩塌」後，今早市府工務局會勘，認定承包廠商的拆除工法與原核准施工計畫書不符，未採每層結構體「由上往下」拆除，另現場未有設置安全防護設備，依法開罰並勒令停工。

國際商工占地2.96公頃，2022年8月退場停招後閒置，高市府推動大眾運輸導向型發展，南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區，北側約1.47公頃為醫學院預定地，中山大學醫學院進駐，拆除工程已於4月底動工。

郭建盟接獲居民反映施工帶來強烈振動與噪音， 昨現勘發現，施工現場以破壞下層結構、再利用上層建築重量造成塌陷的方式進行，質疑這種手法恐導致「建物軟腳崩塌大幅震動」，工務局應調查並釐清是否符合施工安全規範。

今早工務局邀集土木技師公會現勘，會勘人員發現，靠國際商工面三多路之建物，拆除工法與原核准施工計畫書不符，另現場未有設置安全防護設備，因違反建築法第84條，處承拆人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局說明，現勘確認本案目前南棟建築物未依核定施工計畫書進行拆除，應依照原核定施工計劃書拆除步驟，採每層結構體由上往下，並依序由「版→梁→牆→柱」進行拆除之方式，另經檢視施工防塵網及鷹架搭設範圍及方式與施工計畫相符。