澎湖濃霧 意外浮現大批蜘蛛網
澎湖今天清晨出現局部濃霧，水氣在陽光的照射下逐漸退散，滿山的林木浮現密密麻麻的蜘蛛網，成為霧中的另項景觀，吸引眾人好奇圍觀。
澎湖氣象站主任張欽雄表示，清晨5時40分起發生的濃霧，自海面上生起的平流霧，來得快也去得快，短短1小時，馬公市郊濃霧能見度不到1公里，澎湖最高48公尺的媽祖銅像，也聳立在雲霧中；清晨7時才恢復晴朗。
澎湖今早突來的濃霧，澎湖媽祖園區一帶的銀合歡等林木，在濃霧、水氣及陽光的照射下，編掛在林木間的各式大小不一的蜘蛛網，一一浮現，宛若一片雪白般的蜘蛛網海，在空中搖曳，成為罕見的景觀，吸引好奇民眾駐足圍觀。
澎湖航空站表示，今天清晨的濃霧，澎湖機場周邊未受影響，台澎空中交通與戰機，都維持正常起降。
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