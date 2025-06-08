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高雄旅運中心像迷宮 大學副教授酸「沒有朋友不迷路」

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
高雄旅運中心成高雄打卡新地標，但有不少民眾認為整體動線像迷宮密道，有藝術家甚至批評目前為止沒有一個朋友到現場參觀不迷路。記者石秀華／攝影
高雄旅運中心成高雄打卡新地標，但有不少民眾認為整體動線像迷宮密道，有藝術家甚至批評目前為止沒有一個朋友到現場參觀不迷路。記者石秀華／攝影

斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，啟用年餘，營運未完全就緒，近日租用空間的業者辦國際藝術展暖身，不少與會人士覺得動線像迷宮密道，官員、民代認證環境不友善，連大學美術副教授也忍不住開酸「來過旅運中心的朋友無一不迷路」；對外界批評，台灣港務公司高雄分公司表示，會持續改善指引和動線。

位於高雄港19到20號碼頭的高雄港埠旅運中心，是亞洲新灣區的重要地標，2023年3月正式啟用，可同時停泊兩艘22.5萬噸大型郵輪，每小時通關量達2000人次，大樓以海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D金屬曲面帷幕牆，外形猶如巨型鯨魚棲息港灣，設有觀景平台與海岸步道，成高雄港灣遊客打卡新景點。

不過，旅運中心啟用後也傳出不少問題，包括郵輪旅客數量驟減、設施未全面開放，以及一般民眾使用空間不友善等狀況，引發外界對於斥資45億元的旅運中心恐成「豪華蚊子館」的質疑。

日前有業者租用6樓舉辦國際藝術展暖身，不少官員、民代和藝術家受邀與會，但停車場和展場動線遭爆像迷宮，要抵達展場，得耗費一番「功夫」才能進場，在高雄炎熱的天氣裡，讓人滿身大汗，不少與會人士頗有微詞。

一名大學美術系的戴姓副教授就忍不住開酸指出，用10年花了45億元蓋了這麼大、外在是世界級的國際建築，但「認識的朋友走進這間旅運中心，至目前沒有人不迷路」。他自我調侃地說，雖批評旅運中心可能迷路，但也讓他內省到一事，想到童年「捉迷藏」的歲月，當迷路時，是在提醒我們要努力尋找出路。所以在此空間裡找不到路，要感謝建築師，是天才才能讓你人生重新開始。

兩名與會的局處高官也受不了迷路的動線，向港務公司抱怨，「有再好的展場，但動線不佳就很尷尬，有改善的空間」。應邀參加開展的高雄市議員李雅靜指出，用Google導航卻被導引到隔壁世貿，旅運中心是大地標，動線卻不精準，且地下室更誇張，停車空間不好找，圖示多，有些根本看不懂，光要找一個出口得繞好幾圈。

記者直擊各方人士所指的旅運中心「迷宮」現象，發現停車場汽車入口處標示不清，開進地下室，雖有標示，但指標凌亂；若要進入B館景觀餐廳及藝術展場所在的6樓位置，開車從A館進入地下室，搭電梯卻無法直達B館6樓展場，只能到4樓，還得搭電梯到3樓，從3樓觀景平台，再搭電梯到B館展場，且進入展場的走道狹窄，兩個人走得小心錯身才能通過。

台灣港務公司高雄港務分公司表示，高雄港旅運中心於2023年8月開放三樓海韻藝術廣場供民眾參觀，另外2024年底點交商業承租區域于承億酒店。

高港分公司指出，旅運中心配合公共區域及商業空間開放，全數開放戶外電梯3座以及室內電梯4座，方便民眾使用電梯直接抵達3樓及商業空間樓層，如有承租業者舉辦活動，會配合業者活動管理需要協助動線規劃安排及活動指標設置，未來將持續與承租業者共同優化旅運中心指標及動線規畫。

斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心地下停車場空間大，有民代批評停車空間不好找，圖示多，有些根本看不懂。記者石秀華／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心地下停車場空間大，有民代批評停車空間不好找，圖示多，有些根本看不懂。記者石秀華／攝影
高雄旅運中心６樓正展出藝術展，但走道狹窄像密道，無法讓兩人同時通過，但錯身才能通行。記者王昭月／攝影
高雄旅運中心６樓正展出藝術展，但走道狹窄像密道，無法讓兩人同時通過，但錯身才能通行。記者王昭月／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心地下停車場空間大，有民代批評停車空間不好找，圖示多，有些根本看不懂。記者石秀華／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心地下停車場空間大，有民代批評停車空間不好找，圖示多，有些根本看不懂。記者石秀華／攝影
高雄旅運中心６樓正展出藝術展，但走道狹窄像密道，無法讓兩人同時通過，但錯身才能通行。記者王昭月／攝影
高雄旅運中心６樓正展出藝術展，但走道狹窄像密道，無法讓兩人同時通過，但錯身才能通行。記者王昭月／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，外觀流線像鯨魚，成高雄打卡新地標，但啟用年餘，有不少民眾認為整體動線像迷宮密道。記者王昭月／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，外觀流線像鯨魚，成高雄打卡新地標，但啟用年餘，有不少民眾認為整體動線像迷宮密道。記者王昭月／攝影

高雄港 電梯 建築師

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