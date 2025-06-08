野生限期禁捕 澎湖推養殖馬糞海膽 未來台灣吃得到

曾遭人為濫採，澎縣府訂下禁捕期，每年僅7月1日到8月31日是野生馬糞海膽的開採期，日前傳出民眾拿著與馬糞海膽的合照炫耀，被誤以為私自採捕。縣府表示，經查只是拍照並未違法，若私自採捕並帶走，恐被關3年。即日起，想吃馬糞海膽也有養殖產品的新選擇，且更便宜。

澎湖縣農漁局指出，民眾只觸摸海膽或拍照並不違法，但並不鼓勵，近期事件是遊客拿海膽拍照後放回，沒有帶走，所以沒有裁罰；不過，去年有二件採捕海膽被檢舉，已移送地檢署偵辦。

縣府農漁局表示，每年7月1日到8月31日是野生馬糞海膽的開採期，民眾可自由捕捉8公分以上個體，但其他時間禁捕，若違規可依漁業法處3年以下有期徒刑，併科15萬元以下罰金，縣府也設檢舉制度保護海膽，檢舉人還可獲獎金1萬元。

縣府昨發表首批馬糞海膽養殖成果，期望透過養殖取代野生海膽，讓養殖海膽成為海洋資源永續利用與地方經濟發展的雙贏典範，今年已販售2萬6千餘顆海膽種苗給養殖戶，未來養殖規模上升，年產量上看10萬顆。

許姓養殖業者表示，目前上市供應數量還不多，只能優先供應澎湖本地餐廳需求，未來會擴大養殖數量，讓台灣也能全年吃到，今年平均每顆約200元，比野生海膽300到500元便宜近一半。

為防混充造假，澎湖縣長陳光復承諾，每顆上桌的海膽都有生產履歷，經得起考驗。