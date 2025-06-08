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45億高雄旅運中心花10年建成「迷宮」 連導航也找錯路

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，外觀流線像鯨魚，成高雄打卡新地標，但啟用2年多，不少民眾認為整體動線不佳，像迷宮密道。記者王昭月／攝影
斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，外觀流線像鯨魚，成高雄打卡新地標，但啟用2年多，不少民眾認為整體動線不佳，像迷宮密道。記者王昭月／攝影

斥資45億元花10年興建的高雄旅運中心，啟用2年多尚未就緒，近日部分空間辦國際展，到場藝術家開酸，來過旅運中心的朋友無一不迷路。官員、民代也反映動線像迷宮密道，環境不友善，連Google地圖也導航錯，相當「掉漆」，港務公司高雄分公司表示，會檢討改善相關指引和動線。

港務高雄分公司表示，旅運中心商業承租區域去年點交給承億酒店，配合公共區域及商業空間開放，戶外3座電梯及室內4座電梯供民眾直接抵達3樓及商業空間樓層，如果承租業者舉辦活動，再協助規畫動線，設置活動指標設置，未來將持續與承租業者共同優化動線規畫。

日前承租商業空間的業者辦國際藝術展，不少官員、民代和藝術家受邀，但停車場和展場動線遭爆像迷宮，美術系戴姓副教授致詞時忍不住開酸，用10年花45億元蓋了這麼大的世界級建築，認識的朋友來，至今沒有一個不迷路，「莫非建築設計師要我們學習在迷路中找尋出路」。

與會兩名局處官員也說，再好的展場，動線不佳就很尷尬，當日也在場的議員李雅靜說，這麼大的建築體，Google導航竟導到隔壁高雄展覽館，旅運中心是大地標，動線卻不精準，地下室更誇張，停車空間不好找，圖示多，有些都看不懂，光要找一個出口得繞好幾圈。

記者到場直擊旅運中心的「迷宮」現象，發現停車場汽車入口處標示不清，且指標凌亂，開車進A館地下停車場，無法搭電梯直達B館6樓展場，得繞道3樓觀景平台，再轉乘B館電梯，且電梯至展場的通道十分狹窄。

位於高雄港19到20號碼頭的高雄港埠旅運中心，是亞洲新灣區的重要地標，2023年3月啟用，可同時停泊兩艘22.5萬噸大型郵輪，每小時通關量達2000人次，大樓以海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D金屬曲面帷幕牆，外形猶如巨鯨棲息港灣，是國際郵輪扺達高雄的「門戶」，不過啟用後，郵輪旅客數量驟減、設施未全面開放，室內環境不夠友善，也引發「豪華蚊子館」質疑。

高雄旅運中心正展出藝術展，但走道狹窄，有如密室通道。記者王昭月／攝影
高雄旅運中心正展出藝術展，但走道狹窄，有如密室通道。記者王昭月／攝影

鯨魚 高雄港 郵輪 觀光 展覽資訊 導航

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