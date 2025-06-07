妻著白紗現身活動 連江縣長王忠銘：驚喜又感動

連江縣民政社會處今天舉辦銀髮婚紗活動，共9組「新人」走上紅毯。連江縣長王忠銘妻子陳順娥身著婚紗驚喜現身，成為活動最大「彩蛋」。王忠銘致詞時說，驚喜又感動。

連江縣民政社會處今天上午於南竿北海遊憩區廣場舉行「銀髮誓言．愛如初見」婚紗圓夢活動，在8組銀髮「新人」陸續進場後，王忠銘先被工作人員引導到拱門，主持人隨即宣布今天最後1對的銀髮婚紗走紅毯主角，就是王忠銘與妻子陳順娥。

面對身著白紗的陳順娥出現，王忠銘表情先是驚喜，再露出靦腆笑容。2人隨後在眾人歡呼中走上紅毯，與家人留下合照。

王忠銘致詞時表示，事前並不知情，站定後看到太太在眾人簇擁下出現，又驚喜又感動，打趣地說「內人永遠比我快一步就定位」。

他說，人的一生都希望能與伴侶共築愛的家庭，但時代的悲歡離合有時讓人無法如願。今天感謝新北市永和區民權社區發展協會提供婚紗禮服，有機會讓長者重溫舊夢，圓一個他們從未有過的體驗。

為了今天的紅毯秀，參加活動的長者們上午7時許就抵達會場開始梳妝打扮，「新娘」之一的孫梅鈺穿上婚紗後，開心地與鄰居親友拍照。

孫梅鈺告訴中央社記者，她好久沒穿得這麼漂亮，既開心又有點害羞。

連江縣政府新聞資料指出，9組銀髮「新人」中，年紀最大的為90歲的吳美玉，她由兒子陪同走上紅毯。

代表銀髮「新人」致詞的前馬祖高中校長陳善茂表示，他19歲念高中時奉父母之命結婚，感謝父親為了他的婚事向親友借新台幣3萬元，還花了很多年才還完，他的新郎西裝更是向別村親友借用，可見當年結婚的不易。