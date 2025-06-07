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遭脅迫寫脫序文 「小提琴王子」林子安挺過風暴重返公益舞台

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「小提琴王子」林子安今天現身高雄駁二碼頭公益演出。記者郭韋綺／攝影
「小提琴王子」林子安今天現身高雄駁二碼頭公益演出。記者郭韋綺／攝影

曾為張惠妹、江蕙等天后演唱會演奏的「小提琴王子」林子安，2022年突在社群平台上接連發表脫序言論，自爆捲入三角關係，引發外界譁然。事後他公開報案三聯單，控訴遭人脅迫發文，檢方起訴3名男子，還他清白。林子安今現身高雄駁二公益演出，他受訪坦言身心遭受打擊，盼從公益出發療癒傷口。

站在公益舞台盡情演奏小提琴，又找回熟悉演奏熱情，然而回顧當時情況，林子安說，當時是人生最艱難的時刻。原以為透過報案與澄清可平息誤會，未料不實言論仍在網路上擴散，他一度陷入低潮，演出邀約銳減，甚至懷疑是否該退出舞台。

他沒有選擇沉寂，而是轉身投向公益音樂演出，走入校園、安養機構與社福團體，用琴聲療癒他人，也療癒自己。

當時不少粉絲錯愕，也有輿論質疑其行為失常，事發第一時間，林子安主動報警並公開報案三聯單，澄清自己遭遇威脅控制。歷經近兩年偵辦，檢方近日偵結，確認林子安當時是在脅迫下發文，依法起訴3名涉案男子。

檢方指出，案發當時，林子安社群帳號出現多篇自述「失控行為」的貼文，內容與他平日形象落差甚大。調查發現，遭許姓男子等人以特定手法脅迫，限制行動自由，甚至強迫他於社群平台發表不實內容。三人現已依妨害自由、強制等罪嫌遭起訴。

「沉默是因為無法對抗錯誤資訊的速度，但我相信真相不會永遠缺席。」林子安說，面對傷害，最終仍選擇用音樂說話。

出身音樂世家，自7歲起習琴的林子安，畢業於國立台北藝術大學音樂系，因俊秀外表與高超琴藝被譽為「最帥小提琴王子」。曾與A-Lin、陳奕迅、蘇打綠等歌手同台，並為YouTube頻道創作多部廣受歡迎的古典跨界影片。他過去也活躍於公益演出，深受各界喜愛。

儘管司法已證明清白，林子安強調，先前有部分人士在網路社群平台與爆料網站散播不實言論與影片，對名譽造成嚴重損害，對於這些誤導性資訊，他不排除依法提告，以捍衛自身權益與專業形象。

林子安也澄清，與許姓嫌犯並不相識，外界所謂「朋友內鬥」說法並不屬實；此外他強調從未涉及毒品或相關行為，過往流言雖難以全然抹去，但會以實際行動重新證明自己的價值。

如今重返音樂舞台的林子安，演出邀約逐漸恢復，也持續投入公益，他表示，人生無法避免風浪，但誠信與努力是長久的支撐，「只要還能拉琴，我就會堅持走下去。」

「小提琴王子」林子安（中）今天現身高雄駁二碼頭公益演出。記者郭韋綺／攝影
「小提琴王子」林子安（中）今天現身高雄駁二碼頭公益演出。記者郭韋綺／攝影

音樂 社群 公益

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