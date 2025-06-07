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金門百年教會禮拜堂修復竣工 維持傳統風貌重生

中央社／ 金門7日電

金門縣沙美教會成立逾百年，教會禮拜堂曾伴隨金門走過戰亂年代，禮拜堂因建築體有外牆紅磚風化等問題，經修復今天舉行竣工感恩禮拜，以維持歷史建物外觀方式再次啟用。

金門縣沙美教會成立於1896年，教會禮拜堂建於1947年曾經歷單打雙不打時期遭砲彈擊毀建築一隅，禮拜堂於2003年成為金門縣歷史建築。禮拜堂至今已歷近80年歲月，由於有外牆紅磚風化剝落等問題，在去年底開工修復。

經過約半年時間，禮拜堂修復完成，沙美教會今天下午舉行修復竣工感恩禮拜活動，金門縣文化局長陳榮昌、金沙鎮長吳有家等出席。

沙美教會長老崔春華表示，此次修復耗資新台幣1000萬餘元，包括縣府核發歷史建築修復獎助金330萬元以及教會自籌。修復工程由文化局指導，台電與電信局也配合將管線地下化，維護歷史建物景觀，讓重生後禮拜堂兼具美觀與實用。

負責此次修復工程規劃設計的大山開發建築師事務所建築師趙元鴻接受中央社記者採訪時指出，此次工程整修禮拜堂內部，採用現代化角度規劃，例如主牆旁設計LED（發光二極體）牆面等，「讓使用上更符合當代需求」，禮拜堂外部盡量保留紅磚原貌，將破損部分進行修復。

趙元鴻表示，修復過程中因拆解部分壁體，發現禮拜堂基座內部是石材，因此再敲除部分角落，將部分石材基底維持外露作為展示，「修復歷史建築，有時在進行某程度上拆解時，會發現現代少見的材料或工法，這種意想不到的發現若能保存下來有其文化資產的意義。」

針對修復工程將石材基底外露對外展示，有沙美教會會友認為，這與聖經故事中提到，「教會建造在磐石上」的概念相呼應，是很有意義的作法。

金門 歷史建築

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