高雄左營變電器故障傳爆響聲 害1131戶停電2.5小時

高雄市左營區文自路、文敬路一帶的台電變壓器今天下午2時38分突然故障，出現爆響聲，導致附近住戶及店家共1131戶瞬間停電，由於高雄天氣炎熱，停電導致住戶沒冷氣可吹，怨聲四起；台電人員緊急出動搶修，汰換變壓器後，已於傍晚5時12分全數復電。

台電高雄區處指出，今天下午2時38分許接獲左營區民眾通報，聽到台電變壓器傳出爆響聲，隨即家中停電；台電派員到場查看，發現是變壓器故障，共導致大中二路、文自路、文敬路一帶共計1131戶停電。

停電導致住戶沒冷氣可吹之外，影響部分商家做生意，此外，文自路至文莊路的交通號誌也停擺，警方在路口交通疏導。