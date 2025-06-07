高雄左營變電器故障傳爆響聲 害1131戶停電2.5小時
高雄市左營區文自路、文敬路一帶的台電變壓器今天下午2時38分突然故障，出現爆響聲，導致附近住戶及店家共1131戶瞬間停電，由於高雄天氣炎熱，停電導致住戶沒冷氣可吹，怨聲四起；台電人員緊急出動搶修，汰換變壓器後，已於傍晚5時12分全數復電。
台電高雄區處指出，今天下午2時38分許接獲左營區民眾通報，聽到台電變壓器傳出爆響聲，隨即家中停電；台電派員到場查看，發現是變壓器故障，共導致大中二路、文自路、文敬路一帶共計1131戶停電。
停電導致住戶沒冷氣可吹之外，影響部分商家做生意，此外，文自路至文莊路的交通號誌也停擺，警方在路口交通疏導。
台電高雄區處指出，第一時間已立即隔離故障區間及轉供復電，於3時35分累計復電1095戶；緊急加派人力，進行故障變壓器汰換後，於傍晚5時12分全數復電；台電表示，將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故發生。
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