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2025科技FUN手玩百攤齊聚 科工館盛大登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影

教育部國民及學前教育署主辦，科工館與國立高雄師範大學與國民中小學縣市科技教育輔導中心共同合辦的「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場。 科工館於活動期間兩日免費開放民眾入館，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。

這項活動主要是配合教育部推動十二年國民基本教育科技領域課程特別策劃，匯聚全國 22 縣市，共 100 個自造教育及科技中心，在科工館進行科技教育的精彩交流。現場不僅有 100 個科技中心體驗攤位，更設置 AI 展示區、3 個高中職新興科技教育計畫攤位、8 場科技小學堂、2 場科技論壇，以及展出 113 學年度科技教育創意實作競賽 4 組金牌及 2 組AI應用特別獎作品。活動期間民眾可免費入館，內容豐富多元，包含精彩的動手做活動、科技論壇以及引領潮流的 AI 體驗。邀請民眾把握機會，一同前來科工館體驗科技教育，動手 Fun 玩科技！欲了解更多活動詳情，請至國教署國民中小學自造教育及科技輔導中心臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/ite.maker

「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
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「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
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「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影
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「2025 科技 Fun 手玩－科技教育嘉年華」，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場，讓大家能以輕鬆有趣的方式接觸科技、學習科技，進而培養對科學的興趣與探究精神。記者劉學聖／攝影

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