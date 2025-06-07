快訊

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車運將喊冤：根本看不到

白天搞到天黑！僵持互不相讓 桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

俄羅斯大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏克蘭自己給普亭理由

高市拍片宣導非號誌化路口安全 教導停慢觀念

中央社／ 高雄7日電

為增加非號誌化路口安全，高市新聞局拍短片教民眾「停讓守則」，提醒汽機車駕駛看到「停」標線，必須停車，確認路口無人車後才通過；行經有「慢」標線道路且接近路口時須降速。

高雄市新聞局透過新聞稿表示，無設置交通號誌路口該如何停讓，一直是許多駕駛人心中的疑惑，這次透過道安短片「非號誌化路口，我來帶你走」，在機車騎士帶領下行經具有「停」標線、「慢」標線的非號誌化路口。

新聞局說明，藉由短片提醒汽機車駕駛行經道路劃設「停」標線的非號誌化路口，必須正確「停車」，左右擺頭注意路口無人車後才通過；在行經劃設「慢」標線的道路且接近路口時，須確實降低行車速度。

根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，「停」標誌、「停」標線用以「告示車輛駕駛人必須停車觀察」；閃光紅燈號誌用以警告接近的車輛注意前方路況，「應先暫停，再視路況以定行止」。若違反規定，可依規定處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

短片最後以「騎帥不騎快，安全行車須停慢」，點出「停、慢」是帥氣又安全的關鍵因子，強化非號誌化路口法規的記憶點，呼籲每位騎士、駕駛帥氣遵守，安全行車。

此外，高雄市交通局持續宣導酒後代駕服務，警察局也強化取締酒駕工作，針對高風險時段及地點執行臨檢勤務。交通局表示，經統計，112年高雄市使用代駕服務總趟次達到6萬次，至113年提升至7萬餘趟次，顯示民眾對酒後代駕服務認知大幅提升並也願意使用。

高雄市 臨檢 標誌

延伸閱讀

高市出手查16泳池及運動會館 揪出積水、禁菸標示缺失

高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

梅雨鋒面一波波 高市提升典寶溪排洪加高防洪牆

相關新聞

屏縣國、高中生騎電動自行車5個月近百事故 周春米：不鼓勵

今年1月至5月屏東縣14歲以上國、高中生騎電動自行車共發生99件交通事故，74人受傷。議員許展維昨天總質詢嚴正關切，問縣...

高市出手查16泳池及運動會館 揪出積水、禁菸標示缺失

炎熱夏天來臨，游泳池安全與衛生備受關注，高雄市運發局執行聯合稽查共抽查16處公私立游泳池場館設施，多數業者符合規範，仍有...

為永續解題...高雄青年創業挑戰賽 12強爭奪百萬首獎

永續議題已成為全球共識，青年創業參與實踐也帶動新趨勢，高雄市青年局今年首度攜手日月光環保永續基金會、中山大學舉辦「永續高...

「高雄熊」商品中國製 觀光局：未來優先委託台廠

高市吉祥物「高雄熊」部分文創商品為中國製；觀光局表示，系列商品由台灣文創品牌「趣活」負責，從規畫、開發、設計到材質選用，...

國高中生騎電動自行車事故增 周春米：未禁止但不鼓勵

今年1至5月屏東縣14歲以上國高中生騎乘電動自行車，共發生99件交通事故，造成74人受傷。對此屏東縣議員許展維昨日總質詢...

高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

今年首颱「蝴蝶」有可能於下周生成，正值西南氣流旺盛、海象不穩定之際，高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。