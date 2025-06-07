高市拍片宣導非號誌化路口安全 教導停慢觀念
為增加非號誌化路口安全，高市新聞局拍短片教民眾「停讓守則」，提醒汽機車駕駛看到「停」標線，必須停車，確認路口無人車後才通過；行經有「慢」標線道路且接近路口時須降速。
高雄市新聞局透過新聞稿表示，無設置交通號誌路口該如何停讓，一直是許多駕駛人心中的疑惑，這次透過道安短片「非號誌化路口，我來帶你走」，在機車騎士帶領下行經具有「停」標線、「慢」標線的非號誌化路口。
新聞局說明，藉由短片提醒汽機車駕駛行經道路劃設「停」標線的非號誌化路口，必須正確「停車」，左右擺頭注意路口無人車後才通過；在行經劃設「慢」標線的道路且接近路口時，須確實降低行車速度。
根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，「停」標誌、「停」標線用以「告示車輛駕駛人必須停車觀察」；閃光紅燈號誌用以警告接近的車輛注意前方路況，「應先暫停，再視路況以定行止」。若違反規定，可依規定處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。
短片最後以「騎帥不騎快，安全行車須停慢」，點出「停、慢」是帥氣又安全的關鍵因子，強化非號誌化路口法規的記憶點，呼籲每位騎士、駕駛帥氣遵守，安全行車。
此外，高雄市交通局持續宣導酒後代駕服務，警察局也強化取締酒駕工作，針對高風險時段及地點執行臨檢勤務。交通局表示，經統計，112年高雄市使用代駕服務總趟次達到6萬次，至113年提升至7萬餘趟次，顯示民眾對酒後代駕服務認知大幅提升並也願意使用。
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