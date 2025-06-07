屏縣國、高中生騎電動自行車5個月近百事故 周春米：不鼓勵

今年1月至5月屏東縣14歲以上國、高中生騎電動自行車共發生99件交通事故，74人受傷。議員許展維昨天總質詢嚴正關切，問縣長周春米是否禁止國高中生騎乘，周春米表示，法律上沒禁止，但縣府不鼓勵。

據屏東縣警察局統計，去年全縣14歲以上國高中生共發生191件交通事故，135人受傷，較前年同期增加70件，其中48人是騎電動自行車。今年事故數字再攀升，1至5月共發生99件交通事故，較去年同期增加43件。警方表示，電動自行車因免持駕照，價格較低且輕巧便利，是青少年普遍使用的交通工具，但也提高事故風險。

議員許展維昨日質詢，問縣長周春米、教育處長楊英雪、警察局長戴台㨗等人對此看法，並問是否該禁止。他說，除了發生交通意外，校園沒有人車分流，電動自行車流竄易造成交通亂象。

戴台㨗表示，道路交通安全條例准許14歲以上騎電動自行車，但學生沒有駕照，對交通規則、標誌、標線不太清楚，不知道中央當初為何放寬年齡限制？楊英雪說，法令雖然准許騎乘，但還是要考量個人操作能力、判斷力等，學校也要加強交通安全教育，才能確保學生騎乘安全。

周春米回應，法律雖不禁止，但縣府不鼓勵，國高中生騎電動自行車，就會增加事故風險，這不該是就學期間的孩子能承受的。